Как простимулировать бизнес заниматься безопасностью своих клиентов

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​Надо, чтобы государство платило погибшим полным рублем, а потом взыскивало эти расходы с провинившегося предпринимателя

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​Надо, чтобы государство платило погибшим полным рублем, а потом взыскивало эти расходы с провинившегося предпринимателя
Фото pixabay.com

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал блог Дмитрия Щеглова «Цена жизни». Приводим его мнение с редакторской правкой.

«Гибель одного человека – это трагедия. Гибель множества людей – это статистика». Так кто же в нашем обществе государство? Государство-статист, или государство-«безутешная вдова»? Какова же цена человеческой жизни с точки зрения государства?

Это с какой точки зрения посмотреть. Возьмем с экономической точки зрения. К примеру, в угольной промышленности при добыча 1 млн тонн угля по статистке происходит гибель как минимум одного шахтера. Так, в 1988 г. в СССР году добыли рекордное количество угля – 700 млн тонн, и потеряли в забоях 1000 шахтеров. Да и в настоящее время добывают ежегодно 400 млн тонн угля, и гибнет тоже ежегодно 400 шахтеров. Такова статистика смертности в угольной промышленности.

Конечно, в каждом конкретном случае разбираются и даже сажают некоторых за нарушения правил техники безопасности и другие прегрешения в шахтах, но цена жизни одного шахтера государство как данность оценивает так: 1 млн тонн угля – жизнь одного шахтера. Фатализм. Нет, ну можно, конечно сохранить жизнь сотням шахтеров и не разрабатывать метановые, то бишь газовые шахты, но при этом и сократить добычу угля на сотни миллионов. Но кто на это пойдет?

Ну да ладно, вернемся к нашим баранам. Что произошло в Костроме? «Полигон» – далеко не шахта, и для государства он, оказывается, миллионы тонн угля не дает. А должен бы дать 13 млн тонн угля. Это просто банальная дневная столовая, а ночью развлекательная забегаловка типа «гадюшник». Чему же там гореть и взрываться на нулевой отметке от поверхности земли, если это не шахта, а питейное и развлекательное заведение, куда люди пришли не рубить уголек, а культурно отдохнуть?

Таки нет. Оказалось, стоило пальнуть несколько раз из охотничьей ракетницы, как весь этот «гадюшник» заполыхал. Да и заполыхал так, что с этого одноэтажного здания большой площади (то ли склад, то ли производство какое-то бывшее) люди не могли элементарно выйти или вывалиться вон: ни через окна, ни через двери ни через служебные входы. Это уже полный отстой. А собственник этого «гадюшника» – некто Ихтияр Мирзоев (наш земляк Алексей Жердев его наверняка знает), депутат Костромской областной думы аж с 2000 года. Крепко окопался в депрессивном регионе, решая государственные вопросы, и, в перерывах между заседаниями парламента, ведя нехилый бизнес в городе Кострома.

Вот, казалось возник конфликт интересов между государством (которое по смыслу этот «Полигон» должно было бы закрыть, а лучше бы снести) и «слугой народа». Но государство, естественно, «Полигон» из-за грубейших нарушений пожарной безопасности не снесло и не закрыло. Мирзоев делал деньги, рискуя жизнями людей.

Теперь о цене жизни человека в этом конкретном случае. К сожалению, мы живем в либеральные времена, когда все, и даже жизнь человека оценивается в деньгах. Есть даже некий прейскурант на жизнь человека: гибель человека по вине государства на шахте – 1 млн рублей. Гибель авиапассажира в авиакатастрофе – 1 млн рублей. Семьям погибших военнослужащих государство платит 5-7 млн рублей, и так далее. Это все понятно.

Но вот в случае с «Полигоном» государство как бы и не причем. Государство посылало гражданина в этот «Полигон»? Нет, не посылало. Заведение государственное? Нет. Государство заставляло персонал «Полигона» закрывать наглухо четыре из шести дверей для выхода в случае пожара? Нет. И персонал ничего не открыл, и одну дверь смелый гражданин буквально вышиб, чем и спас десятки людей от смерти. Таки кто, выходит, виноват в гибели людей? Кто должен компенсировать их гибель? Понятно, Ихтияр Мирзоев и должен, как собственник оного «гадюшника». А посему с этого Ихтияра нужно затребовать компенсации через суд в размере как минимум 1 млн рублей каждому. Минимум.

А что имеем мы сегодня в натуре. Против Мирзоева возбудили уголовное дело по п. 3 ст 219 УК РФ «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшие смерть двух и более людей». Плюс приостановили членство в «ЕР». А еще не лишили его депутатского мандата, лишат лишь после вступления в силу приговора суда. Поэтому то, что выплатили по 100 тысяч рублей от государства – это решение правильное юридически, но неправильное с моральной точки зрения.

Нужен иной закон, по которому государство должно платить из бюджета за гибель людей на предприятиях частного бизнеса. А в отношении предпринимателя выставлять регрессивные требования в пользу государства на ту же сумму выплат пострадавшим. А как взыскать с частного предпринимателя эти деньги, скажете вы? Конфискацией имущества и всего того, что «нажито непосильным трудом», за исключением предметов личного потребления. И все. Тогда частный предприниматель будет, как огня бояться пожаров в своих столовых и в своих «развлекательных гадюшниках». Сам запишется и всех своих сотрудников запишет в добровольную пожарную дружину. И все.


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Сегодня в 13:47, просмотров: 141, комментариев: 0
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