Трагедия в кафе «Полигон» как отражение чудовищной дешевизны человеческой жизни в России

Очередная трагедия с пожаром в России и очередное глупое и бессмысленное ее разрешение. В кафе «Полигон» в Костроме погибли 13 человек, еще шесть пострадали. Каков промежуточный итог? Управляющего этого заведения арестовали, а губернатор объявил о выплате семьям погибших по 100 тысяч рублей. Здесь я вижу ровно три, скажем мягко, неправильных действия.

Первое. 100 тысяч рублей. Прописью повторю – сто тысяч рублей. В такую сумму оценены жизни людей. Некоторые из них, возможно, кормили семью и платили ипотеку. И тем, кто потерял родных, дают по 100 тысяч рублей – мне кажется, это даже для небогатой Костромы выглядит издевательством. Так низко оценивать человеческие жизни могут только страны, находящиеся на грани второго и третьего мира.

Второе. Почему эти деньги выплачивает бюджет Костромской области? Нет, оно понятно, если речь идет о гуманитарном вопросе, попытке поддержать людей, потерявших своих близких. Тем более что у нас вроде как государство в каждой бочке затычка, и уж оно должно было проследить, чтобы противопожарные меры в этом несчастном «Полигоне» работали, а не красовались на бумаге. Тогда и надо было сформулировать: «Мы осознаем свою ответственность перед людьми за то, что не проконтролировали, поэтому…» Но тут мы возвращаемся к вопросу номер один – почему тогда такие крохи?

Третье. Даже если управляющий директор «Полигона» сядет, в чем сомнений мало – дальше что? Кому от этого стало легче? Кому помогло? На этом ответственность предприятия, его менеджмента и учредителей (а там фигурирует депутат областной думы, единоросс Ихтияр Мирзоев) перед пострадавшими завершится? Опять – странная людоедская логика. Погибли люди, значит, кто-то должен сесть в тюрьму и пострадать. А что там с родными и близкими погибших? Видимо, им должно хватить 100 тысяч рублей и осознания, что кто-то будет мучиться в российской тюрьме.

Как бы я видел правильное разрешение этой ситуации. Семьи погибших и пострадавших либо должны получить многомиллионные компенсации от владельцев «Полигона» и бюджета региона, либо подать на них коллективные иски, чтобы эти деньги извлечь. На «Полигон» – собственно, за смерти родных и потерю кормильцев. На областное правительство – за ненадлежащий контроль над противопожарными мерами. Как они там внутри себя разберутся с теми инспекторами, которые проверяли «Полигон» и подписали все бумажки – вопрос любопытный, но на данный момент не столь принципиальный.

Итого. Давайте все же осознаем тот факт, что семьям, которые потеряли своих близких, хочется жить и есть настоящую еду, а не питаться злорадством (есть ли оно?) от страданий тех, кто прямо или косвенно принес трагедию в их дом. Платить нужно деньгами, причем большими. А не государственным насилием или принуждением по отношению к виновникам и ответственным.