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Параллельно – и точка!

По оценке Минпромторга, к концу 2022 года импортеры поставят в Россию иностранную продукцию суммарной стоимостью до 16 миллиардов долларов

Параллельно – и точка!
Фото: УрГЭУ

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планирует продлить параллельный импорт в России на весь 2023 год. 20 лет механизм был под запретом, и только в этом году ввоз в нашу страну «параллельных» смартфонов, утюгов, автозапчастей — список длинный — стал возможен. Кандидат экономических наук, заведующая кафедрой мировой экономики и внешнеэкономической деятельности УрГЭУ Оксана Фальченко объяснила: хорошо это или плохо для экономики России и потребителей.

Ситуация, когда товар привозят из другой страны без разрешения производителя, называется параллельным импортом. Это не плагиат и не спекуляция, потому что легальность параллельного импорта обеспечивает международный принцип исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности. Согласно ему, импортеры могут закупать продукцию не у официального производителя, а у посредников из других стран. В случае Российской Федерации такими дистрибьюторами выступают дружественные государства, которые не вводили против России санкции: например, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Кыргызская Республика.

С 2002 года в России параллельный импорт был запрещен: продавать иностранные товары можно было только с письменного разрешения производителя. В 2022 Министерство промышленности и торговли РФ разрешило параллельный импорт отдельных категорий товаров:

  • Автомобили и автозапчасти для них;
  • Фармацевтические изделия (вата, наборы для оказания первой медицинской помощи, санитарные сумки, но не лекарства!);
  • Игровые приставки: «Xbox» и «PlayStation»;
  • Электроника: смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, смарт-часы и аксессуары к ним;
  • Бытовая техника: телевизоры, утюги, микроволновки, стиральные машины и холодильники марок «Electrolux», «Siemens» и «Dyson»;
  • Одежда: ветровки, куртки, костюмы, пиджаки, брюки, блузки, рубашки, пальто, пуловеры и кардиганы;
  • Обувь;
  • Товары женской гигиены брендов «Carefree» и «O.В».

    • Сейчас ввозить иностранную продукцию может любой импортер, а не только тот, который получил письменное согласие на то правообладателя. Такая возможность дает российской экономике и бизнесу больше свободы конкуренции между импортерами и, следовательно, более гибкое ценообразование. За счет этого малый бизнес в сфере импортных поставок продолжает работать и развиваться.

    В итоге, россияне смогут, как и прежде, пользоваться тем товаром, к которому привыкли.

    Правда, снижения цен ждать не стоит: растут издержки компаний-импортеров из-за усложнения цепочек поставок. Цены с учетом «наценки за риск» могут даже увеличиться на 15-30%.

    Так, продукция «Apple» поступает в Россию теперь из Объединенных Арабских Эмиратов. Там, например, модель «iPhone SE» стоит примерно 32 500 рублей (2 000 дирхам). А на российском рынке электроники этот телефон стоит уже 45 тысяч рублей. Разница возникает не только из-за затрат на доставку в Россию, но и налоговой нагрузки: например, налога на добавленную стоимость и налога с продаж.

    Еще следует помнить, что на товары, поставленные по параллельному импорту, гарантия и сервисное обслуживание иностранного производителя не распространяются. Эти функции возлагаются на торговые сети, которые занимаются продажей «параллельного» товара, что опять же повышает стоимость: в нее входит еще и наценка за риск.

    На данный момент Министерство промышленности и торговли Российской Федерации анонсировало продление параллельного импорта в нашей стране до конца 2023 года. По оценке главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, к концу 2022 года российские импортеры поставят в Россию иностранную продукцию суммарной стоимостью до 16 миллиардов долларов. Такой прогноз основывается на среднемесячном значении параллельного импорта — 2-2,5 миллиарда долларов.

    Минпромторг РФ будет распространять параллельный импорт только на определенные товарные группы до возобновления стабильных поставок по официальным каналам. Этот список Минпромторга может меняться в зависимости от налаживания контактов с производителями зарубежных товаров.


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    Сегодня в 12:10, просмотров: 164, комментариев: 0
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