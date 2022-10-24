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​Серая зарплата как тихий митинг протеста общества

Почему россияне и бизнес прячутся от налогов

​Серая зарплата как тихий митинг протеста общества
Фото из социальных сетей автора

Не скажу, что бьюсь днями и ночами за то, чтобы предприниматели все делали абсолютно правильно, по закону, с чистой совестью и незамутненными помыслами. Да, я пишу о том, что происходит, пишу о том, как правильно, однако право выбора куда двигаться остается всегда за каждым предпринимателем, каждым руководителем, каждым владельцем компании.

И про зарплату я тоже говорю, что надо:

1) платить;

2) платить 2 раза в месяц;

3) платить вовремя все налоги с ФОТ;

4) платить не меньше регионального МРОТ;

5) платить хотя бы на 10-20 процентов больше МРОТ;

6) регулярно индексировать зарплату (раз в год);

7) регулярно отправлять сотрудников в отпуска.

Однако в микро и в малом бизнесе желающих оформлять официально сотрудников не так уж много. Почему?

1. Смотрим новости, видим, куда идут деньги.

2. Налоговое бремя иногда неадекватно структуре и доходности компании и владельца в итоге.

3. Чтобы выплачивать всю зарплату «белую» надо так поднять цену за свою услугу/работу/товары, что по такой цене конечный потребитель не готов ее оплачивать.

4. Шансов дожить до пенсии, которая в теории должна платиться со страховых взносов, уплаченных работодателем за физика, не так уж много (особенно про мужчин, извините).

Что думают по этому поводу фискальные органы?

А ничего они не думают. Было сказано: пополнить бюджет налогами. И растет собираемость. Из каждого окна рапортуют о рекордных сборах налогов по сравнению с...

Поэтому люди митингуют. Рублем. Работодатели бастуют, не трудоустраивая новых сотрудников, предлагая им разные формы сотрудничества, но вне трудовых отношений: ИП, самозанятость, черная зарплата. Работники бастуют, понимая, что можно с работодателем договориться о том, что вместо 50 тыс. чистыми он будет получать 70 тыс., но работодатель не будет уплачивать страховые взносы.

Мы воруем сами у себя. Но сделать пока с этим ничего не можем.

Общество платит налогов не столько, сколько устанавливает государство. Это – иллюзия. Оно платит налогов столько, сколько готово платить для того, чтобы потребитель мог купить то, что само общество производит. Баланс, знаете ли, он не только кислотно-щелочным бывает.

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Сегодня в 14:34, просмотров: 106, комментариев: 0
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