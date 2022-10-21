В Сургуте строят ливневки, но так, что лужи собираются именно на пешеходных переходах

Заканчивается кампания по ремонту дорог в Сургуте. Ремонтировали много, новые построили. Но везде одна и та же беда. Несоблюдение уклонов при укладке асфальта.

Болезнь эта повсеместная. Задавал вопрос администрации. Ответили: «Здравствуйте. В Сургуте при проектировании новых автомобильных дорог обязательно предусматривается устройство сетей ливневой канализации. Приемка работ после ремонта дороги проводится комиссией с участием представителей Заказчика, Администрации города, Подрядчика и представителей Общественного Народного Фронта. При приемке производятся замеры, в том числе и замеры уклонов».

Ответ – замечательный! Грамотно написано, коротко и понятно. И вот думаю – может, у меня что с глазами? Новая дорога, продолжение ул. Геологической. Денег потрачено немало. НО – один маленький «просчет» портит все! Сколько раз говорили – проверять качество дорог надо после хорошего дождя или просто после дождя. Вода все огрехи и указывает. И что мы видим на ней? А то, что лужа образуется ровно в том месте, где люди переходят эту дорогу! Да, есть там колодец ливневой канализации. Но он устроен так, что чуть на 2-3 см посади его ниже – вся бы вода уходила. Но нет! Сделали так, что образовалась лужа. И чтобы все прыгали через нее или обходили.

Вот что это?! А ведь дорогу приняли с фанфарами, всеми дела. Но про людей забыли. Никому нет дела. ОНФ вроде про людей, но что-то сомнения смутные терзают. Как принимать благоустройство парка на Сайме – так они там, и зрение хорошее, видят все, что простой человек и не заметит. А тут куда все делось?! Очки не надели с нужными диоптриями? Или не появилось мысли положить рейку и уровень? Там просто рейки достаточно, чтобы увидеть, что вся вода не уйдет! Пространство будет между ней и асфальтом на месте будущей лужи.

На моем любимом участке дороги ремонт улиц Мелик-Карамова от Югорской до Щепеткина – тоже на пешеходном переходе сделали место, куда вода должна уходить, но та же беда! На несколько сантиметров выше, чем нужно – и лужа! И это повсеместно! Это болезнь нашего города.

Понятно, что все от деталей, мелочей. Но именно они определяют впечатление о качестве ремонта дорог. Вызывают справедливое недовольство горожан, простых жителей, которые пешком ходят по городу. А это большая категория. Ой, какая большая. Но никому нет дела.