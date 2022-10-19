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​Рубль снова в силе. Почему национальная валюта укрепляется

Российский рубль вновь укрепился, но сильно радоваться не стоит

​Рубль снова в силе. Почему национальная валюта укрепляется
Фото из социальных сетей автора

С середины прошлой недели рубль укрепился против доллара почти на 5%. Внешний фон при этом позитивным не назовешь. Причины стоит поискать внутри. Какие?

Налоговые выплаты. С 17 октября начался налоговый период, пик которого на следующей неделе: 25 октября НДПИ, НДС и акцизы, а 28 октября – налог на прибыль. Фактор традиционный, мог усилить движение, но причиной, скорее всего, не является.

Ставка ЦБ. Росстат говорит о замедлении роста цен за неделю до 0,03 процента, после 0,07 процента и 0,08 процента в предыдущие две недели. Теоретически у ЦБ может появиться возможность снизить ставку на следующем заседании. Но это маловероятно, и вряд ли влияет на курс рубля в моменте.

Сокращение премии к фьючерсу. Декабрьский фьючерс на доллар очень резко и нетипично ушел ниже биржевого курса доллара. Но с 13 октября наметилась обратная тенденция – фьючерс покупают, доллар продают. Арбитражная доходность такой операции достигала 40 процентов годовых, но неопределенность с санкциями путала карты.

Ждать ли возвращения пары USD/RUB к отметке 55? До окончания налогового периода тренд на укрепление, скорее всего, сохранится. Но при прочих равных вряд ли его будет достаточно для серьезного движения. В долгосроке же рубль, вероятно, будет постепенно слабеть. Уже в этом году 70 рублей за доллар совсем не удивят.

Впрочем, «при прочих равных» – это не про наше время.

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19 октября в 20:01, просмотров: 684, комментариев: 0
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