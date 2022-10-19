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​Широкие дороги, невысокие дома, активный бизнес. Мои впечатления он Нягани

Чем нам может быть полезен опыт Нягани

​Широкие дороги, невысокие дома, активный бизнес. Мои впечатления он Нягани
Фото автора

Намедни съездил в город Нягань. Это примерно 600 км от нас на северо-запад округа, за Ханты-Мансийском, практически Приуралье. Там проходил окружной форум ресурсных центров Югры. Поделюсь своими впечатлениями о городе.

Очень понравился мэр Нягани Иван Ямашев, мы познакомились с ним на семинаре. Молодой, очень простой, открытый, абсолютно не пафосный. Очень хорошо понимающий, что такое город, и что главным его ресурсом являются жители. В общем, он про людей. Здесь я думаю стечение разных обстоятельств. Личные человеческие качества мэра и еще специфика города.

Градообразующих нефтегазовых предприятий в городе нет. Поэтому к человеческому ресурсу здесь относятся как к главному городскому капиталу. Бюджет Нягани, где проживают 63 тыс. человек, всего лишь 5 млрд рублей. Из них треть (1млрд 400 млн) – это налоги малого и среднего бизнеса. Есть городская комиссия при главе, на которую может прийти любой желающий, с любой бизнес идеей. Комиссия, в которой, кроме мэра, есть местные предприниматели, прямо тут же оценивает инициативу, и, если посчитают ее интересной и перспективной, выделяют необходимые ресурсы для ее реализации.

Я спросил Ивана про жилье. Заметил что в городе все дома 5-ти и 9-тиэтажные. Строится новый коттеджный микрорайон с таунхаусами, причем среднего комфорт класса. Мэр честно ответил, что считает своим личным приоритетом малоэтажное строительство. Признался, что лично включил все ресурсы, чтобы изгнать из города иногородних застройщиков, для которых максимальная прибыль во главе угла. Жилье в Нягани строят только местные.

И при этом каждый застройщик за свой счет обязательно строит какой-нибудь небольшой социальный объект. Детскую площадку, спортивную площадку, детский садик и т.д. Он лично запретил строить новые микрорайоны с маленькими дворами, поэтому дворы все с большим пространством для разных нужд жителей, детские, спортивные площадки, парковки, зоны для отдыха и пеших прогулок. На каждом шагу в Нягани стоят красивые чугунные скамейки.

В процессе общения Иван много говорил о Сургуте как о городе, с которого многое перенял для опыта в Нягани. Это в большей степени различные социальные программы, здесь он признался: «Сургут – всем нам пример». Не скрою, нам, сургутянам, это было приятно.


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Сегодня в 11:12, просмотров: 69, комментариев: 0
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