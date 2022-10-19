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​Нужно наводить порядок с автобусным движением, маршрутками и теми, кто паркуется у остановок

Как стимулировать развитие общественного транспорта в Сургуте

​Нужно наводить порядок с автобусным движением, маршрутками и теми, кто паркуется у остановок
Фото siapress.ru

Наш читатель Альберт Леонов высказал свое мнение о стимулировании развития общественного транспорта в Сургуте. Приводим его комментарий с редакторской правкой.

Для меня автобус более удобное средство передвижения, чем такси. Больше доверяю тем, кто работает профессиональным водителем автобуса. Но, как правильно замечено было, желательно проложить новые маршруты движения. Пересмотреть график. Его можно определить по «купленным» билетам – где, когда и сколько заходит.

Малость оптимизировать движение. Разобраться, наконец, с теми, кто паркуется на проезжей части рядом с остановками. Центр города, а порядку нет! И мне плевать, равно, как и всем другим, что ему «надо в больницу», а парковаться негде! Припарковался неправильно – пусть тут же штраф прилетает. Камеры «Безопасного города» можно поставить. Они все зафиксируют.

Разобраться надо с водителями маршруток. Любой из них может заменить Михаэля Шумахера! Они несутся, как на «Формуле 1», при этом успевают говорить по телефону и «обилечивать»! В конце то концов, не дрова же везут.

Стимулировать горожан пересаживаться на автобусы. Много разного придумать можно, от 30 процентов возмещения затрат на покупку билета. А если пересадить на автобусы муниципальных служащих, то и машин в утренние часы меньше будет.


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Сегодня в 10:58, просмотров: 83, комментариев: 0
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