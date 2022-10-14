Каков политический подтекст создания Сургутской агломерации

С политической точки зрения самый важный сюжет – это борьба за верховенство в только что созданной агломерации. Есть нефтеюганские элиты, за которыми стоит не имеющий формальных постов Владимир Семенов (бывший глава Нефтеюганского района – прим. ред.). Есть сургутские, которые представляет Андрей Филатов. Вопрос в том, кто из них в этой агломерации будет играть главную роль.

При этом еще неизвестно, как вообще она будет управляться, и будет ли управляться вообще, так как там предусмотрено коллективное участие, и формально никто не главный. Но политическая традиция такова, что кто-то должен быть «первой скрипкой». Впрочем, открыт вопрос о том, насколько выгодно тому или иному политику такое неформальное руководство. Потому что никакого бюджета у этой агломерации нет, есть только общие инфраструктурные проекты, транспорт, дороги. Если будут проекты, связанные с инвестициями из бюджета – тогда будет, за что бороться.

Если говорить про логику происходящего с точки зрения округа, то там хотят, чтобы сильные подтягивали слабых. Это похоже на разговоры о том, что богатые Тюменская или Свердловская области то ли по частям, то ли целиком взяли в свой состав бедную Курганскую область. То есть разговор о выравнивании. Предполагается, что богатые Сургут и Нефтеюганск будут вытаскивать муниципальные районы и отдельные населенные пункты, помогать им обустраиваться, финансировать инфраструктуру, промышленность и так далее. Опять же – пока непонятны механизмы, как это будет работать.

Известно, как работают агломерации зарубежом, но там все же крупные многомиллионные образования типа «Большого Токио» или Нью-Йорка. Но у нас не идет речи о том, чтобы быть похожими на них. В России вообще не так много агломераций, и как будет развиваться Сургутская – хороший вопрос. Возможно, это будет югорским ноу-хау.