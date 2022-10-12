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​Риск споткнуться

Реформа общественного транспорта в Сургуте может оказаться половинчатой

​Риск споткнуться
Фото admsurgut.ru

Несколько соображений относительно реформы общественного транспорта, которая идет в Сургуте, о чем рассказал директор ДГХ Кирилл Киселев.

Из плюсов – долгожданная переработка маршрутной сети. Город кардинально изменился, а автобусы катаются по тем же точкам десятилетиями. Огромные новые микрорайоны взяли в оборот маршрутки, этот жуткий тип транспорта, с которым, я надеюсь, наведут такой же порядок, как это случилось в Москве. Кардинально обновить всю маршрутную сеть – решение правильное безусловно. Другое дело, что его конечная реализация из-за особенностей нашего климата перенесена на май. Впрочем, в этом есть и свой позитив – будет время разъяснить народу, как изменится движение автобусов. Московская практика показывает – просветительской работы по этому поводу много не бывает.

Еще плюс – переход на безналичную оплату билетов. Это может показаться элементарным техническим решением, не влияющим на общую картину, но мне кажется, что масштаб больше. Автобусы без кондукторов и с валидаторами – признак новой эпохи в общественном транспорте. Туда будет просто приятнее заходить. Валидатор – символ перехода из архаики в современность. Еще бы транспортные карты с возможностью бесплатной пересадки – тогда вообще как будто в Москву перенеслись всем городом.

Сказав это, выскажу и некоторую критику. Сургутская администрация пока опасается подступаться к выделению полос для общественного транспорта. И, как мне кажется, понятно, почему – либо нужно находить деньги и пространство для строительства этой выделенной полосы, либо вступать в конфликт с автомобилистами.

Если говорить о первом пункте, то тут не просто затраты, но и либо сжимание «зеленки» (куда ни шло), либо пешеходных зон, плюс еще всякие красные линии, коммуникации. В общем, туда залазить – себе дороже. Второй пункт чреват недовольством автовладельцев, коих в городе действительно много. Если выделить полосы для автобусов, значит, пробки, в которых стоит человек на личном транспорте, станут еще больше.

Разумеется, нужно сначала присмотреться к практике – может, новая маршрутная сеть, которая вступит в силу в мае 2023 года, сама по себе окажется эффективной и перетянет часть «автомобильной» аудитории, и все будет работать. Но я опасаюсь следующего: если человек будет сидеть (ладно, если сидеть, а не стоять в толпе потеющих земляков) в автобусе в той же пробке, что и другие люди в автомобилях, то смысл всего мероприятия слегка теряется. Потому как если уж и торчать в заторе из транспорта, то лучше это делать в своей машине – с кондиционером, музыкой и компанией, которую ты сам выбрал.

Именно с этим аспектом нужно что-то делать. Я давно говорю о необходимости очень медленным, ползучим образом, малозаметным образом ухудшать положение автомобилистов вкупе с улучшением положения пешеходов / велосипедистов / пассажиров общественного транспорта. Хороший автобус, который предсказуемо приедет в нужную минуту (хотя бы в пять минут) и достаточно быстро довезет человека до нужной точки – это прекрасный сервис. Это не машина, которую нужно обслуживать, страховать, заправлять, прогревать, стоять в пробках, каждый день в психованном состоянии искать парковку и так далее.

Опять же – давайте посмотрим на практику, которая начнет складываться в мае. Но есть опасения, что без системы, которая позволит автобусам (и, кстати, такси и каршерингам – еще важные инструменты для отказа от личного транспорта) быстро и эффективно перевозить людей по городу, вся реформа окажется половинчатой. Как обычно, буду рад ошибиться.


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Сегодня в 12:20, просмотров: 401, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:58
О выделенных полосах для общественного транспорта в Сургуте исписано много бумаги и в сухом остатке остаётся то, что выделенных полос в Сургуте не будет. Позвольте не согласиться с таким категоричным утверждением. Вот смотрите говорят, что нужно для выделенной полосы трёхполосное движение в обе стороны. А при двухполосном движении выделенную полосу для автобусов выделить невозможно. Хорошо, тогда давайте сделаем промежуточный вариант: давайте сделаем разметку выделенной полосы хотя бы за 50-100 м до и после остановки, чтобы автобус мог хотя бы элементарно без задержек отправляться с остановок. Давайте разметим выделенные полосы на всех широких улицах, на вновь построенных. Давайте попробуем внедрить выделенные полосы на 2-х полосных дорогах. Но сначала надо модернизировать и актуализировать маршрутную сеть. И главное необходимо увеличить количество остановок на этой сети. Нужно оптимизировать маршруты так, чтобы автобус не делал непонятные крюки, как например с проспекта Мира сворачиваем на Пушкина, затем кусочек едем по улице Профсоюзов, затем сворачиваем на Островского и наконец снова выныриваем на Мира и далее следуем по Мира к конечному пункту в НГДУ. При этом этом собираем кучу светофоров и пробок на перекрёстках. Таким черепашьи темпом ездят только катафалки. При ревущем дизеле в салоне и замёрзших окнах зимой. Это создаёт такой дискомфорт, что едут на нем только от большой нужды и при наличии вагона свободного времени. Далее вся эта возня с наличностью пр=расчетах и при любой пересадке опять же надо платить и платить. Таким автобусам выделенные полосы никто не предоставит, ибо автомобильная общественность будет возмущена: «А за какие такие заслуги, грубо говоря, этим авторазвалинам выделили отдельную полосу?» Выделили в ущерб 90% жителей, которые этим транспортом не пользуются вообще, они не знают, что он есть, они не умеют и не хотят им пользоваться. Они не знают и не хотят знать его маршрутную сеть. Они не знают каким автобусом нужно ехать и сколько надо еще идти пешком до места. Они поэтому и не заморачиваются общественным транспортом. Поэтому все эти валидаторы и изменения маршрутной сети без обновления парка автобусов не стоят и ломаного гроша в базарный день для привлечения этой публики на автобусы. Автобус должен быть современный и комфортабельный внутри. А то, что мы имеем сегодня это г@вно, это вчерашний день. Поэтому со старым парком автобусов, их количеством качество работы общественного транспорта в городе не улучшишь, народ на автобусы такие не пересадишь и, как следствие, выделенные полосы для такого г@вна не построишь или не прижмёшь частников на одну полосу. Просто народ не поймёт этой новации. Так что, не крути, то все эти меры Администрации города по реформе городского общественного транспорта выглядят не только половинчатыми, но и отстающими как минимум на десятилетия. Эти реформы схожи со сносом балков и аварийного жилья. Но если на месте балков и ветхого жилья возникают современные комфортабельные жилые кварталы, то на транспорте эти новации выглядят, как капитально отремонтированные «деревяшки» из 70-х годов. И в них современную публику не загонишь, даже если их оборудовать современными понтами.

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