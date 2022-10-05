Председатель думы Сургута Максим Слепов поздравляет с Днем учителя

Уважаемые учителя!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Дмитрий Менделеев говорил, что вся гордость учителя в учениках - в росте посеянных им семян. Вы сеете разумное, доброе, вечное. И это не просто призвание, это – миссия. Миссия давать знания, учить основам морали и умению отличать правду от лжи.

Учитель открывает для нас весь мир, потому что именно он берет нас за руку и ведет в волшебную страну – страну удивительных знаний, первой настоящей дружбы, первой счастливой любви, первых свершений. Именно вы – учителя – даете нам уроки честности, справедливости, именно вы учите нас не сдаваться и смело идти по выбранному пути!

Спасибо вам за эти уроки! Пусть ваша работа, какой бы сложной она порой не казалась, радует вас. Пусть ваши ученики ценят и уважают вас и дают вам поводы гордиться их успехами и достижениями, ведь что может быть важнее для учителя, как не победы учеников… Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и, конечно же, – счастья в личной жизни!