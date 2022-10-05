Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с Днем учителя

Дорогие учителя!

День вашего праздника светлый. У каждого из нас были любимые учителя, кто повлиял на выбор жизненного пути.

Благодарим педагогов, всех, кто учит и воспитывает наших детей, ветеранов отрасли. Помним про воспитателей и работников дошкольного образования, которые недавно отметили профессиональный праздник.

Спасибо за ваш труд и большую любовь, которые вы дарите детям. От вашей ежедневной работы зависит, каким вырастет будущее поколение.

Желаю благодарных учеников и воспитанников, понимания родителей, поддержки коллег. Здоровья вам, терпения и добра!