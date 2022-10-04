Как платить налоги в период мобилизации

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Минцифры, Минпромторг, Минобороны уже позаботились о гражданах. ФНС не отстает и вот, выпустила письмо с ответами на вопросы.

Главный итог прочтения письма простой: ты будь хоть на сборах, хоть на Луне – налоги за тебя может заплатить родственник или друг, а твою подпись на доверенности на совершение юридически значимых действий может заверить командир части.

Вот самые значимые для предпринимателей вопросы и ответы:

1. Как платить налоги, если меня мобилизовали?

За вас это может делать любое лицо – родственники, друзья и др.

2. Как самозанятый будет проинформирован о начислении налога на профессиональный доход?

Настройте в приложении «Мой налог» списание налоговых платежей в автоматическом режиме. Если не получилось, то платить налоги может за вас любое лицо – родственники, друзья и т.п.

3. Нужно ли самозанятому сняться с учета в случае мобилизации?

Сниматься с учета в качестве самозанятого необязательно. Если у него отсутствует облагаемый НПД доход, то налог начисляться не будет.

4. Как мобилизованный ИП сдаст расчет по форме 6-НДФЛ?

Это может сделать уполномоченный представитель по нотариально оформленной доверенности или по доверенности, приравненной к таковой (например, заверенной командиром воинской части).

5. Как исчислить страховые взносы в фиксированном размере за период мобилизации?

Период мобилизации приравнивается к периоду прохождения воинской службы. За время, когда предпринимательская или иная профессиональная деятельность (адвокаты, нотариусы, оценщики и т.д.) не велась, страховые взносы в фиксированном размере не уплачиваются.

6. Как представить расчет по страховым взносам за работников?

Расчет по страховым взносам представляется в установленном порядке через представителя по доверенности нотариально заверенной или приравненной к таковой (например, заверенной командиром воинской части).

7. Каким образом предоставлять налоговую и бухгалтерскую отчетность при условии мобилизации ИП или руководителя организации?

Вы можете оформить доверенность у нотариуса или заверить свою подпись на ней у командира (начальника) части, соединения, учреждения или заведения.

8. Как исполнить обязанность по уплате имущественных налогов в период военной службы?

Оплатить налоги можно: по QR-коду или штрих-коду в налоговом уведомлении с использованием электронных платежных сервисов; через Личный кабинет налогоплательщика-физического лица; обратившись в банк; через кассу местной администрации; организацию федеральной почтовой связи, а также через МФЦ. Уплатить налоги за мобилизованного может любое лицо – родственники, друзья и др.

9. Меня могут обанкротить, если не успел до мобилизации расплатиться по налоговым долгам?

Процедура банкротства в отношении лица, пребывающего в действующей части ВС РФ, приостанавливается. Продолжат после.

10. Мобилизовали арбитражного управляющего. Что делать?

Подайте в арбитражный суд заявление об освобождении от исполнения возложенных на вас обязанностей в деле о банкротстве. Либо это сделает за него СРО.

11. Мобилизовали кредитора в деле о банкротстве. Что делать, чтобы не потерять деньги?

Конкурсный управляющий вносит деньги на депозит нотариуса.

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