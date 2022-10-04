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​Уроки коронавируса

Кажется, ковид стал простой сезонной болезнью. Чему он нас всех научил

​Уроки коронавируса
Фото pixabay.com

Мало сейчас хороших новостей, но давайте одну зафиксируем – кажется, мы впервые прошли волну коронавируса так, что почти не заметили. Буквально 140 новых случаев за сутки во всей Югре было накануне, при условии, что пару недель назад их было около тысячи. Без перегрузки медицинской системы, без локдаунов, даже маски никто не заставлял носить. Возможно, ковид все же перешел в разряд сезонных болезней.

Заслуга ли это с горем пополам проведенной вакцинации (кстати, уважаемые скептики, где же миллионы бесплодных россиян с отвалившимися задницами, которыми вы всем нам грозили, м?) или по каким-то причинам ослабшего вируса – оставим это выяснить специалистам. Им же предстоит ответить на сугубо практический вопрос – что будет, если мы все дружно расслабимся и перестанем прививаться? Даст ли нам природа сдачи за такую беспечность?

Так или иначе, 2020-2021 годы должны нас всех научить паре вещей. Наше здоровье – это не только личное дело, потому что безответственно переносящий заразные болезни человек может притащить вирус туда, где тот убьет человека. И что надо с разумной долей критики слушать ученых.

Выводы по итогам 2022 года будут намного сложнее, но давайте для начала переживем.


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Сегодня в 12:18, просмотров: 42, комментариев: 0
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