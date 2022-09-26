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​Преступление и исправление

России давно пора гуманизировать систему ФСИН

​Преступление и исправление
Фото pixabay.com

Не так часто, особенно, в последнее время, обнаруживаются поводы похвалить нашу власть, но все же они есть. Недавний приезд председателя СПЧ Валерия Фадеева раскрыл лично мне (да и многим другим, я думаю) некоторые приятные подвижки в сфере ресоциализации осужденных людей. Исправительный центр с очень мягкими условиями пребывания непосредственно у УФСИН, плюс создание рабочих мест для заключенных на сургутских предприятиях. Там люди могут осваивать новые профессии, зарабатывать деньги, а также иметь вариант после выхода на волю сразу оказаться трудоустроенными.

Это очень и очень здорово. Каждый человек, у которого жизнь после тюрьмы окажется налаженной, и чьи шансы вернуться в колонию в качестве рецидивиста снижаются – это не просто выпрямление одной судьбы, но и несовершенное «лишнее» преступление. Радует, что при всех ужесточениях последних лет какие-то подвижки в сфере отношения к заключенным есть.

Нам, конечно, еще предстоит большой путь. Как мне кажется, он коснется и либерализации Уголовного кодекса, и перестройки всей системы отношения общества и государства к людям, совершившим те или иные преступления. Вообще меня давно мучает вопрос: какой смысл бросать в тюрьму людей, которые не совершили насилие по отношению к другим? Тут немного особняком стоят наркотические статьи, про них другой (очень большой и сложный) разговор.

Ну вот, например, в 2021 году 3,5 тысячи человек отправили в тюрьму за то, что они уклонялись от уплаты алиментов. Объясните, каким образом их изоляция поможет семье, которая недополучила алименты? Разве что если их в колонии отправляют на обязательные работы, из которых деньги в семью и идут. Но лучше способа точно нет?

Почти две тысячи человек сели за угон – даже по той части статьи, которая не предусматривает попытку машину продать. Такую ли жуткую опасность представляют эти люди, что их нужно обязательно закрыть? Нет иных способов с ними поработать?

Можно продолжать долго. Вы скажете: ну, ты сейчас говоришь о каких-то жалких тысячах, это при нашем «тюремном населении» в 460 тысяч. Но нет – тут каждая цифра это человеческая жизнь. Которая от осуждения будет переломана с высокой долей вероятности. И ладно бы этих людей брали в оборот и действительно занимались их исправлением. Но их засовывают в весьма жуткие условия, в которых человеческое существо преимущественно деградирует. Потом им будет сложно устроиться на работу, за годы неволи они теряют социальные навыки, иногда – семью и имущество, они стигматизируются обществом в целом. Поэтому шанс после выхода на волю сделать еще что-нибудь незаконное и вернуться в понятную тюремную среду – неиллюзорен.

Почему я вообще об этом говорю? Потому что самая яркая характеристика общества – то, как оно обращается с наиболее слабыми, незащищенными и бесправными. В России сложно представить себе человека более бесправного, чем заключенный в тюрьме. У меня ощущение, что общественный консенсус пока такой: если человек совершил преступление, то должен страдать за свои деяния. У нас хоть колонии и называются «исправительными», реальность ярче отражает название ведомства – служба исполнения наказаний. А вообще-то нормальный подход несколько иной: если человек совершил преступление, мы должны придумать, как его вернуть на путь нормальной цивилизованной жизни.

То, что в Сургуте проявляется этот подход – замечательно. Хотелось бы его увидеть на общегосударственном уровне.


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26 сентября в 23:40, просмотров: 225, комментариев: 0
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