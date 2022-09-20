​Doomscrolling. Как перестать ужасаться и начать жить?

В последние годы в мире отмечается тенденция к возрастанию «нездорового» потребления новостного контента. Возникла она с началом пандемии, и продолжается сейчас в связи с ситуацией на Украине и общим ростом геополитической и экономической нестабильности.

Явление назвали думскроллинг (doomscrolling – от doom, то есть «гибель, рок», и scroll, то есть «пролистывать на экране»). Вариант названия – doomsurfing (более широко характеризует бесцельные перемещения). То есть человек при этом:

– навязчиво ищет и листает новости с негативом;

– занят мыслями об этих новостях;

– не может переключиться на свои обычные дела.

Вполне логично, что это может привести к физическим и психическим проблемам, по аналогии с нездоровым питанием. На эту тему проведено уже несколько исследований.

С чем связано явление? С попытками:

– уменьшить тревогу;

– предугадать, что будет происходить;

– подготовиться к чему-то опасному.

Корни же всего этого лежат в биологических свойствах людей вести себя так в сложных ситуациях. Мониторинг окружающей среды позволял спастись от хищника, запомнить какие ягоды ядовиты и т. д.

Однако сейчас тревога у человека возрастает, и вместо реальных действий он продолжает «залипать» в новостных лентах, которые перешли сейчас в соцсети и мессенджеры. Получается, что система дает сбой, ведь никогда раньше не было столько доступных источников информации.

В 2020 г. число звонков на телефон психологической помощи выросло на треть по сравнению с 2019 г. (по данным Департамента труда и соцзащиты Москвы).

Человек, который прокручивает ленты с потоками негатива, также начинает враждебно относиться к миру и конфликтовать с окружающими, которые «не понимают как все ужасно» и продолжают заниматься обычными делами (еще в 1970-х Джордж Гебнер писал про «синдром злого мира»). Непонимание с окружающими, отсутствие влияния на ситуацию приводит к поглощению все новых порций негативной информации и замкнутому порочному кругу.

Критический порог по времени – два с половиной часа в день, после чего растет вероятность появления симптомов депрессии. В голове начинает складываться «лента беспокойств». Психологическое состояние ухудшается, мы хуже выполняем свои дела, забрасываем полезные привычки, ослабевают защитные силы организма, в итоге чувствуем себя хуже и физически.

Что делать в такой ситуации?

– Ставить себе напоминалки: делать зарядку, пить воду, ложиться спать вовремя.

– Убирать на время гаджеты. Можно поставить лимиты на пользование соцсетями и браузерами.

– Напоминать себе о том, что вы не можете повлиять на мировые события, а заниматься непосредственно зависящим от вас.

– Оставить несколько самых надежных источников, остальное просто игнорировать. Нужно понимать, что многие издания зарабатывают на эмоциях с фейков и страшилок.

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