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​Сургутяне смогут ремонтировать дороги в своих дворах при помощи ТОСов

У жителей Сургута появилась новая возможность получить деньги на ремонт во дворах

​Сургутяне смогут ремонтировать дороги в своих дворах при помощи ТОСов
Фото администрации Сургута

У сургутян появится возможность локально ремонтировать ямы в своих дворах!

Решение по этому поводу было принято членами координационного Совета по вопросам развития территориального общественного самоуправления (ТОС) в Сургуте.

Суть решения заключается в том, что территории, где люди организовались и осуществляют деятельность в рамках ТОС, смогут привлекать до 80 процентов средств, необходимых для ямочного ремонта их дворов из бюджета города. Остальные 20 процентов они должны будут либо софинансировать, либо покрыть своим физическим участием.

Скажу откровенно – это решение далось нелегко. Было много споров, дискуссий, аргументов, как в пользу него, так и против. В детали вдаваться не буду.

Считаю это решение крайне важным и своевременным. Коротко поясню свою позицию на одном примере. Для исключения бесхозных земельных участков внутри жилых микрорайонов, которые никем не содержались, несколько лет назад прошла масштабная процедура межевания внутриквартальных земель. Данная работа, безусловно, была нужна нашему городу, но после завершения этой процедуры появилась новая проблема – к территории уже отремонтированных дворов присоединились разбитые земельные участки с ямами и выбоинами. Такие дворы оказались заложниками ситуации, потому что свою возможность привлечь деньги через муниципальную программу «Комфортная городская среда» они уже использовали, а дворы частично оказались неблагоустроенными. Принятое решение координационным Советом ТОС решает эту проблему. Безусловно, для возможности использовать этот ресурс нужно, чтобы придомовая территория входила в границы одного из ТОС.

Предупреждая вопросы почему только территориальные общественные самоуправления могут привлекать средства на эти цели, отвечу – потому что закон предусматривает участие жителей в деятельности власти через ТОС, потому что ТОС управляются людьми (представителями от каждого многоквартирного дома) за которых проголосовало большинство собственников квартир в конкретном доме и им доверяют, потому что Совет ТОС несет юридическую ответственность за свою деятельность и т.д.

Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в дискуссиях по этому вопросу, администрацию за конструктивный подход и последовательность в своих действиях.

Уверен, что поставленная цель привести в порядок все дворы города будет достигнута. Для этого теперь есть все возможности.

Призываю активистов и лидеров общественного мнения на территориях, где еще нет ТОС, начать процедуру формирования инициативной группы и создания своего территориального общественного самоуправления.

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Сегодня в 19:14, просмотров: 60, комментариев: 0
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