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Так ли важно ПО?

Есть ли надежда и кадры на развитие отечественного ПО?

Так ли важно ПО?
Фото: unsplash.com

Не так давно в новостной ленте промелькнула заметка о том, что правительство РФ выделило многомиллиардные кредиты крупнейшим российским IT-компаниям, среди которых: «Яндекс», VKи Ozon. Да и в целом, повестка дня такова, что власти всячески форсируют переход на отечественное программное обеспечение, но помогут ли спешка и финансирование в краткосрочном решении вопроса, а также хватит ли в стране разработчиков для этого?

Действительно, начиная с первого квартала 2022 года российский рынок покинула львиная доля зарубежных поставщиков ПО, в числе которых – Microsoft, IBM, Adobeи многие другие. Часть разработчиков совсем приостановили продажи, другие же – ввели ограничение на использование программных обеспечений, кроме ранее заключенных договоров. В связи с чем, официального доступа к иностранному софту нет.

Из всего, что появляется на российском рынке, хотелось бы выделить наиболее интересные варианты замены зарубежного ПО. Например, в категории офисных приложений, есть «Р7-Офис» от «Р7», который является аналогом Microsoft Office и во многом схожим с популярным офисным приложением LibreOffice. Из операционных систем, стоит выделить «Ред ОС» от «РЕД СОФТ», которая является практически тем же Linux, только с новыми логотипами и иконками.

Отдельно можно выделить категорию сотовых телефонов в России. Какие только не делали отечественные смартфоны. Первопроходцем был YotaPhone, его представили в 2013 году, но потом решили продать Китаю и в итоге проект закрыли в 2017 году. В 2018 году появился «Яндекс.Телефон», продержался год и тоже закрылся. Проект «Тайгафон» так же безуспешно пыталась продвигать компания Натальи Касперской Infowatch, но в 2019 году, после пяти лет работы и с убытками в 40 миллионов рублей, проект был закрыт. Крайним телефоном с российской разработкой стал AYYA. Смартфон с версией Т1 вышел в продажу с октября прошлого года, но судя по информации от «Коммерсантъ», продажи в первом квартале не превысили 400 гаджетов. Несмотря на это, госкорпорация «Ростех», являющаяся производителем, намерена выпустит вторую версию флагмана. Наверное, им виднее.

Пожалуй, в РФ так привыкли к зарубежным программам и приложениям, что разработчики стараются уже не создать что-то новое, а изменить и улучшить уже имеющееся. К слову, в таком случае импортозамещение перестает быть таковым и перерастает в понятие «технологического суверенитета», цель которого не в создании полноценного продукта с нуля, а в переработке и изменении имеющихся ПО для российских пользователей. Интересно и то, кто занимается разработкой программных обеспечений, когда в стране, по сообщениям СМИ, дефицит квалифицированных программистов. И это самое важное, ведь когда в «Комсомольской правде» пишут о дефиците более 150 тыс. разработчиков, то даже льготы от российского правительства не сулят ничего хорошего. Как и всегда, поживем – увидим.


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Сегодня в 17:51, просмотров: 175, комментариев: 0
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