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​Странно: гадюшник на «грэсовском пятачке» не могли снести 15 лет, а с ж/д вокзалом порешали очень быстро

В Сургуте здания, представляющие реальную ценность, легко сносятся, а гадюшники «защищены» законом

​Странно: гадюшник на «грэсовском пятачке» не могли снести 15 лет, а с ж/д вокзалом порешали очень быстро
Фото администрации Сургута

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал новость о том, что в Сургуте сносят недострой на «грэсовском пятачке» у парка Энергетиков. Приводим его мнение полностью.

Можно было бы, конечно, поаплодировать городской администрации, анонсировавшей снос самого знаменитого долгостроя в Сургуте (за исключением недостроя на Мелик-Карамова). Это здание, помнится, начало свою историю в ходе выборов в городскую думу 2006 года, когда возник некий компромисс между одним из оппозиционных кандидатов и властями города. Возможно, я ошибаюсь. Время неумолимо стирает такие подробности политической жизни города.

Тем не менее, кто-то сумел заполучить этот участок земли под строительство. Ранее там летом была пивная палатка под франшизой «Балтика» или другого пивного бренда с шашлыками. И все. Торговали пивом рядом с «детским парком», переименованном потом в парк им. Губачева. А потом решили построить капитальное здание «Кафе с Магазином». Какое же это капитальное здание оказалось? Обычная промышленная постройка на опорных металлоконструкциях. Дичь!

Но вот полтора десятка лет это уродливое сооружение было и в проекте, и в недостроенной натуре в центре города. И, видимо, имело реальные юридические основания быть здесь в таком образе. Собственники менялись, как перчатки, но, похоже, все они были «нищебродами», и за все время потуг для завершения строительства не предпринимали совсем. А власти лишь взирали на этот кошмар и разводили руками: мол, все рамках существующего законодательства.

Тогда вопрос: какое же это такое законодательство, что в центре города существует натуральный недостроенный «гадюшник»? Предполагаю такой ответ. Типа срок аренды земельного участка под строительство не истек, а арендатор исправно платит деньги за аренду земли. Отобрать не можем. Все. И трогать его нельзя. Понятно, что после 2008 года многие инвесторы поубавили свои амбиции, и на «пятачке» в том числе. Но разумнее было бы вместе с «увядшими финансовыми амбициями инвесторов» отбирать у них и землю.

Ну да ладно. Закон есть закон. К чему я это все говорю? Город в последние годы много сносит. И, возможно, этот недострой как-то попал под раздачу. И, что характерно, опять на месте сноса будет что-то типа «сквера с клумбочками». Снос и «клумбочки» – за счет бюджета, естественно (разве что часть затрат бюджет вернет за счет полученного металлолома – прим. ред.). А где же те собственники? Кто за них будет убирать это говно? Опять за счет бюджета и денег налогоплательщиков? Да.

Стоило ли ждать тогда пятнадцать лет, чтобы за бюджетные средства сносить этот «гадюшник»? Здесь что-то не так, с этим что-то надо делать. Ведь в то же время Собянин за десять лет (с 2010 по 2020 год) по тем же законам (а других нет) снес десятки тысяч таких «гадюшников». Начал со всяких киосков времен 90-х и закончил всеми якобы легальными и разрешенными постройками, в том числе, с металлическими гаражами.

Такой процесс в Сургуте идет тяжело и медленно. Те же гаражи в мкрн 5А – помните, так затянули со сносом, что нужный городу объект, то ли поликлинику «Нефтяник», то ли школу не могли начать строить. И то и другое жизненно необходимо для города. Похоже, не умеют чиновники договариваться и чем то пожертвовать, но выигрывать по большому счету.

А вот вопрос сноса железнодорожного вокзала был решен на удивление быстро, даже как-то незаметно для обывателей. В рабочем порядке, кулуарно, «мы тут типа посоветовались и я решил». И все. Или тот же «Дом пионеров». Не снесли еще, но ждут, когда дозреет он для сноса.

Как-то так получается, что сооружения, которые имеют архитектурную или историческую ценность, попадают под раздачу сноса без всяких волокит, а существующие «гадюшники» находятся под защитой закона. И когда этот снос происходит (что естественно), то это выдается как большая победа чиновников. Странно все это, однако.


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Сегодня в 16:21, просмотров: 261, комментариев: 0
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