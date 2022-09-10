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​Алкаш после двери алкомаркета должен видеть опорный пункт полиции, а не детскую площадку с играющим на ней ребенком

Почему новые антиалкогольные ограничения в Югре имеют смысл

​Алкаш после двери алкомаркета должен видеть опорный пункт полиции, а не детскую площадку с играющим на ней ребенком
Фото: maps.ya.ru

Новое правило, по которому алкомаркеты не должны находиться рядом с детскими площадками, имеет смысл, уверен один из наших читателей Олег Петров. Приводим его комментарий к выпуску проекта «О чем говорят?» по этой теме.

Я, как ни странно, сам являясь «жизнерадостным пьяницей» и, соответственно, постоянным клиентом данных торговых точек, вижу в этом законе некоторую пользу, достаточную для того, чтобы этот закон имел место быть. Оговорюсь сразу, что я имею в виду именно те магазины, через которые «праздник к нам приходит»: названия их вам прекрасно известны. Этакие капельницы, воткнутые в тело города для бесперебойной подачи алкоголя в вены населения.

Вообще, это весьма интересные магазины. Когда во время пандемии в торговый зал OBI (там 1000 или более квадратных метров) пускали по 30 человек, в алкомаркетах как стояли толпами, так и продолжили стоять. В нашем наклеили полосы дистанции. Знаете, сколько? Три. Все, место кончилось. А в магазине более 20 человек плюс продавцы. Теснота, суета, корзинки через голову передают, места сложить купленный товар нет, складываем на коленке, везде руки, колени, задницы, сопли и пот. Я думал, их первыми закроют, ан нет, вообще никаких проблем у них не было.

Вот Роспотребнадзор нам бодро отчитывался, что 80 процентов заражений приходится на торговые центры. Не соглашусь – все 80 притащены из маленького алкомаркета.

Теперь, собственно, о законе. Я вот не знаю, есть ли такое понятие в психиатрии/психологии, а тем более в АПК и УК, но в жизни это называется что-то типа «не увидел бы — так и не полез бы». Известные всем нам алкоточки не являются забегаловками, но благодаря позиции дискаунтера привлекают к себе не только достопочтенных покупателей, но и разного рода маргиналов. Вы их встречаете нечасто, особенно если заходите туда пару раз в неделю. А у меня летом сломалась машина как раз рядом с таким местом, и пришлось 12 рабочих часов провести в ожидании запчастей и ремонта – 50 человек точно насчитал. Ходят, сбивают бабки, между собой что-то крутят и т.д.

У маргиналов два состояния – опохмелился/не опохмелился. Самые опасные для детей – одиночки. Тем, кто двое-трое, всегда есть чем заняться, по крайней мере, морду набить друг другу. А одиночка опохмелился, настроение радужное, в голове мыльные пузыри, а тут – детская площадка, а на ней такие милые дети. Или не милые – если не опохмелился.

В общем, я думаю, что любой родитель – за то, чтобы алкаш второй картинкой после двери алкомаркета видел бы опорный пункт полиции, а не детскую площадку с играющим на ней ребенком.

Точка притяжения работает без сбоев и, соответственно, формирует круги присутствия: люмпены – 30 м, маргиналы – 100 м, мужики после работы – 1,5 км.

Алкомаркеты, конечно, нужно выносить из жилых домов, вангую, что года через два они все будут отделами в ТЦ, либо отдельными строениями. Повторюсь, я сам активный пользователь подобных точек.


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Сегодня в 12:24, просмотров: 155, комментариев: 0
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