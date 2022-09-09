Почему нам интересна и дорога Елизавета II

С Елизаветой II я познакомился студентом университета. Примерно 40 лет тому назад. Нам читали лекции по всемирной истории, государственному устройству зарубежных стран и иные. Потом лекции стал читать я сам. О политическом устройстве Великобритании. По сравнительной политологии. Шли годы. Менялась политика. Приходили и уходили люди. Королева оставалась. И постепенно становилась все ближе. Далее по пунктам.

1) В какой-то момент я осознал, что воспринимаю Елизавету II уже не только как монарха, не как правовую и политическую институцию с функциями, правами и обязанностями, а как человека. Потом были фильмы. Их много. Сериал «Корона». «Принцесса Анна – дочь, которой следовало стать королевой» со слоганом «Единственный сын среди детей принца Филиппа». Не перечислить. И королева становилась еще человечнее.

2) И я понял тех простых людей, которые плачут и радуются вместе с королевой. Прислушиваются к ее словам. Пишут ей письма. Советуются. Сопереживают. Благодарят. Негодуют. Она для них не только глава государства. Она человек. Со своими достоинствами и недостатками. С непутевыми или, наоборот, прекрасными детьми и внуками. С замечательными идеями и опытом. С огромным багажом знаний и заблуждениями. Мудрый и близкий.

3) Вот первенец. Принц Чарльз. В честь него в 1948 году даже называют остров в Канадском архипелаге. Он растет. Не без проблем. Но что делать? У всех детей так. Тем более, если сам Чарльз считает себя родственником графа Дракулы. И даже покупает домик в румынской деревушке Вискри. Рядом с замком. Кстати, я был и видел. Женится. Принцесса Диана. Внуки. Гибель. Старая любовь. Наследник. Первенец.

4) Принцесса Анна. Характер – кремень. От матери любовь к лошадям. Спорт. Травмы. Постоянные травмы. Но, сцепив зубы, участие в Олимпийских играх. Без наград, но достойно. Зато внучка получает олимпийское серебро в конном спорте. 1974-й. Покушение на дочь и зятя. Ранены водитель и охранник. Родные не пострадали. Преступник пойман.

Это все любящей матери и бабушке нужно пережить.

5) Принц Эндрю, герцог Йоркский. Рос нормально, но вот друзей не тех выбирал. А что делать? Нельзя ведь изолировать детей от мира. Скандалы. В итоге уже в 2022 г. лишен всех воинских званий и многих иных почетных прав и обязанностей. Связь с несовершеннолетней. Чем он думал? Мать уже совсем в возрасте, а тут еще эти проблемы с сыном.

6) Младшему Эдварду с женой повезло. Сам не герцог, а только граф. И жена из простых. Но с ней хоть поговорить можно. Софи, графиня Уэссекская. Единственная из невесток, которая близка Елизавете.

7) Внуки. Правнуки. Восемь и двенадцать. От старшего и Дианы двое. Им особое внимание. Наследники короны. Гарри – сорванец. Вояка. Вплоть до Афганистана. Все сам. Все сам. Жена – актриса. Наполовину афроамериканка. Какого цвета будут правнуки? Ладно, были бы добрыми и счастливыми.

Старший Уильям. Этот более послушный. Ближе к бабушке. Но тоже не без приключений. То в Африку поедет вместо университета, то на вертолете русских спасать с какого-то корабля. Уже и не вспомнить его название. А нет. Есть еще память. «Свонлэнд».

Семья большая. Бабушка одна. Дед умер. И от обязанностей никто не освобождал. Поездки. Речи. Приемы. Ладно, если приятные люди. Рыжий премьер Борис. Смешной. Косячит, конечно. Зачем королеву с этим брекситом в политику затягивает? Тут Филипп умер. Траур. А премьерские вечеринку закатили. Поневоле вспомнишь Черчилля. Вот умен был.

9) А вот новый русский. Возомнил о себе. Опоздал на аудиенцию. Что сказать? Но тут забавно вышло. Министром внутренних дел у Тони Блэра был тогда слепой Дэвид Бланкетт. Единственный во всем мире слепой министр. Ходил с собакой-поводырем. Стальной закалки министр и милейшая собака. Так вот она на Путина стала лаять. Без причины. Тут королева не сдержалась и выдала, обращаясь к президенту: «У собаки правильные инстинкты, не так ли?»

10) Вообще Елизавета II – мастер слова. Мастер языка. Гений речи. Не случайно говорят, что проще заработать миллион долларов, чем научиться говорить, как английская королева. Вспомним немного:

«Не относитесь к себе слишком серьезно. Ни у кого из нас нет монополии на мудрость»

«Когда я смотрю в будущее, у меня нет никаких сомнений в том, что есть одна определенность — это перемены, и темпы этих перемен будут только нарастать…»

«Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять намного труднее»

«Истинный патриотизм не исключает понимания патриотизма других»

«Поддержание мира всегда было самой тяжелой формой лидерства из всех возможных»

11) Можно сказать, что ушла эпоха. Это так. Но для меня ушел человек.