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Брать молодежь на работу – выгодно!

За трудоустройство россиян в возрасте от 16 до 30 можно получить около 55 тысяч. Как это повлияет на рынок труда?

Брать молодежь на работу – выгодно!
Фото: УрГЭУ

Многие недавние выпускники или молодые специалисты не могут найти работу по специальности, потому что работодатель заинтересован в более опытных сотрудниках? Вместо возгласа «Где же набраться опыта, если не берут?», можно обратить внимание потенциального работодателя на его выгоды от приема молодого человека.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал Постановление о расширении программы субсидирования найма. Теперь за трудоустройство россиян в возрасте от 16 до 30 лет работодатель может получить около 55 тысяч рублей в течение полугода. Старший преподаватель кафедры экономики труда и управления персоналом Уральского государственного экономического университета, вице-президент Ассоциации рекрутинговых агентств Урала Марина Подгайская рассказала, что изменится на российском рынке труда в связи с этим документом.

Сегодня количество юных нетрудоустроенных россиян составляет треть от всех безработных в стране. За последний год, по данным портала hh.ru, количество предложений для начинающих специалистов, окончивших обучение в высшем и среднем учебных заведениях, выросло на 34%. А количество таких резюме — на 86%. Следовательно, на одно рабочее место претендует восемь-девять соискателей. Для сравнения, в рубрике «Рабочие», на одну вакансию приходится одно резюме. Крупные производственные предприятия, у которых есть специальные программы обучения и адаптации новых сотрудников, и в которых наблюдается большой дефицит кадров, охотно берут молодежь.

Сейчас наблюдается тенденция, когда многие работодатели ищут «молодых, гибких, готовых быстро обучаться на рабочем месте людей». Но при этом нужны базовые навыки: например, кандидат на должность проектировщика должен уметь работать с программой «AutoCad» и читать чертежи.

За каждого трудоустроенного молодого человека организация может получить в течение полугода чуть больше 54 000 рублей. Если новоиспеченного сотрудника уволят раньше положенного срока (он может составлять от 10 дней до полугода), то часть выплаты нужно будет вернуть. Субсидии полагаются только тем работодателям, которые трудоустроили к себе юных (молодых) специалистов по направлению Службы занятости. Оформить заявку можно только через месяц после трудоустройства молодого сотрудника, но не позднее декабря этого года — на все хлопоты у работодателя всего два месяца.

Но те крупные производственные и строительные компании, а также предприятия общественного питания, которые принимали молодежь на работу и до расширения программы субсидирования найма, скорее всего, еще больше снизят требования к кандидатам и будут охотно пользоваться данной субсидией.

Малый и средний бизнес работает в условиях постоянного финансового дефицита, поэтому предприниматели расценивают вложения в обучение неопытных специалистов как ненужные траты и предпочитают искать кандидатов с опытом работы. Но имея компенсацию от государства, вероятно, охотнее примет молодых и предоставит шанс раскрыть способности и применить знания.

С вступлением в силу Постановления у государства появится возможность более точно установить количество неработающей молодежи, а так же снизить процент безработных. На подготовку молодого специалиста потрачена немалая сумма, вследствие чего у людей без опыта работы будет шанс получить первичные профессиональные навыки. С другой стороны, мы наблюдаем дефицит кадров в народном хозяйстве, поэтому необходимо помочь предприятиям укомплектоваться.

Выгода для молодежи заключается в том, что они смогут беспрепятственно трудоустроиться при небольшом опыте или его отсутствии.

Надеюсь, молодежь охотнее начнут принимать на работу, так как часть затрат по выплате заработной платы государство берет на себя. Но, скорее, это будет относиться к молодежи 16 - 23 лет, потому что,люди 24 – 30 лет и так сейчас самая востребованная на рынке труда категория, и за них работодатели конкурируют.

Поэтому я могу дать совет студентам — работайте или подрабатывайте по своей специализации, пока учитесь, изучайте и практикуйте умения.


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Сегодня в 11:20, просмотров: 110, комментариев: 0
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