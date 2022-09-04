Поздравление губернатора Югры Натальи Комаровой с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые сотрудники, ветераны нефтегазовой отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Поколения тружеников нефтегазового комплекса Югры обеспечивают энергетическую, экономическую безопасность России. Накопленная добыча югорской нефти и попутного нефтяного газа достигла соответственно отметки 12,4 млрд тонн и 1,9 трлн кубических метров.

2022 год — год 40-летия открытия Приобского месторождения, 110-летия рождения выдающегося нефтяника Виктора Ивановича Муравленко. В первом полугодии югорскими нефтяниками добыто 109,7 млн тонн нефти. В пробную эксплуатацию введено Тауровское месторождение, заработали 2072 новые добывающие скважины. Уровень рационального использования попутного нефтяного газа достиг 95,8 %.

Лидерские позиции Югры в добыче углеводородов обеспечивают профессионалы нефтегазовых компаний с уникальным набором технологий, опыта, трудовых традиций. Ежегодно мы чествуем лучших из них по результатам конкурса «Черное золото Югры».

«Газпром нефть» реализует наукоёмкие проекты в сфере использования беспилотных транспортных средств, воздушных судов, применяет программно-аппаратные комплексы на базе искусственного интеллекта. В конкурсе «Черное золото Югры» «Газпромнефть-Хантос» стала компанией года, заняла первое место в номинации за социально-экономическое партнерство.

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» удостоена независимой общественной награды — премии ECO BEST AWARD за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения. В конкурсе «Черное золото Югры» компания заняла призовые места в четырех номинациях: первое место за поддержку коренных народов и динамику развития, второе — за эффективность работы с недрами и третье — за социально-экономическое партнерство.

«Роснефть-Юганскнефтегаз» с начала разработки своих месторождений достигла отметки добычи нефти 2,6 млрд тонн. Компания уверенно движется к следующему рубежу — 3 млрд тонн нефти. В конкурсе «Черное золото Югры» предприятие заняло второе место в номинации «Самое динамично развивающееся предприятие с годовым объёмом добычи свыше 5 млн тонн нефти» и третье — в номинации «За поддержку коренных народов Югры».

«Роснефть-Самотлорнефтегаз» в два раза увеличил среднюю скорость проходки скважин благодаря использованию усовершенствованных технологий бурения. Предприятие показало второй результат в номинации «За социально-экономическое партнерство среди предприятий с годовым объёмом добычи свыше 5 млн тонн».

«Славнефть-Мегионнефтегаз» применил инновационные природосберегающие технологии «Зеленая сейсмика», сократив воздействие на окружающую среду, сохранив значительные объёмы лесных ресурсов.

«Сургутнефтегаз», где трудятся более 100 тысяч югорчан, в прошлом году направил на социальные проекты 4,7 млрд рублей. В конкурсе «Черное золото Югры» предприятие заняло первое место в номинации «За эффективность работы с недрами», второе — в номинации «За поддержку коренных народов Югры» и третье — в номинации «Самое динамично развивающееся предприятие с годовым объёмом добычи свыше 5 млн тонн нефти».

«Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром трансгаз Югорск» обеспечивают бесперебойную работу российской газотранспортной системы.

На конкурсе «Черное золото Югры» отмечен профессионализм коллектива Таежного линейного производственного управления магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Югорска». Компрессорная станция «Ортьягунская» «Газпром трансгаз Сургута» стала лучшей.

Уважаемые земляки. Впереди активное промышленное внедрение отечественных технологий разведки и добычи углеводорода. В мире идёт напряженная борьба за лучшие технологии. Благодаря вам, уважаемые нефтяники и газовики, мы победим в ней.

Как и в период освоения нефтегазовых богатств Югры, ключевую роль в успешной работе предприятий играют профессиональные, неравнодушные люди. Спасибо вам от югорчан за самоотверженный труд на благо Югры, России. За верность выбранной профессии. Желаю вам личных и общественных достижений.