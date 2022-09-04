Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравляет с Днем нефтяника и газовика

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности.

Свой профессиональный праздник отмечают все, кто связал свою жизнь с добычей нефти и газа. Искренне поздравляю всех, кто сейчас на трудовой вахте, дома или на заслуженном отдыхе. Благодаря вашему труду нефтегазовый комплекс был, есть и будет надежной опорой для экономики Югры и России в целом. В этом году на территории Сургутского района добыто 35,5 миллионов тонн нефти, это на 5% больше уровня прошлого года.

Друзья, с праздником вас! Мира, здоровья и благополучия!