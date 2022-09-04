Председатель думы Сургута Максим Слепов поздравляет с Днем нефтяника и газовика

Дорогие сургутяне!

Искренне поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности. В нашем регионе этот праздник давно перешагнул рамки исключительно профессионального.

Первооткрыватели западносибирской нефти не только пополнили запасы углеводородов страны на десятилетия вперед, но и дали мощный импульс для экономического развития Югры и Сургута в частности.

Новые поколения геологов, нефтяников, газовиков, продолжая традиции первопроходцев, бережно относятся к нашему городу. Думают не только о производственных показателях, но и несут социальную миссию, вкладывая средства в развитие нашего любимого города, заботятся о благополучии и сохранении обычаев коренных малочисленных народов Севера.

С праздником, уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности! Благодарю вас за заботу о сургутянах. Желаю, здоровья, внимания близких, мира и процветания.