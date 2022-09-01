Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с Днем знаний

Первого сентября школьники и студенты возвращаются к учебе. Начинается новый учебный год. Самый первый звонок звучит для первоклассников. Им предстоит многое узнать и многому научиться.

В этом году в Сургуте за парты сядут почти шестьдесят тысяч школьников. Еще двадцать одна тысяча молодых людей – это наши студенты. Надеюсь, для каждого из них наступающий учебный год будет интересным, ярким и полезным.

Ребята, пусть этот год станет еще одним большим шагом в вашей жизни! Желаю вам новых открытий, успехов, крепкого здоровья и хороших результатов в учебе!