Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравляет с Днем знаний

Дорогие школьники и студенты, педагоги и родители!

Поздравляю с Днем знаний!

Начало нового учебного года – событие всегда волнительное. Школьники и студенты сядут за парты, а для педагогов и родителей начнутся хлопоты.

Уважаемые педагоги, желаю, чтобы ваши ученики искренне искали новых знаний. Дорогие родители, не будьте к своим детям слишком строги. Вспомните себя в их возрасте. Учеба важна, но любовь к детям еще важнее — не давите на детей из-за оценок. Пусть их учеба будет осознанной и успешной, а ваши отношения теплыми и доверительными.

А вам, ребята, желаю успехов в учебе.

С праздником!