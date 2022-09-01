Председатель думы Сургута Максим Слепов поздравляет с Днем знаний

Дорогие сургутяне!

Искренне поздравляю всех с Днем знаний и началом нового учебного года!

После ограничений в период пандемии мы стали иначе смотреть на многие вещи. В частности, на значимость труда педагога. Дистанционные методы обучения, в которые были вовлечены большинство родителей, напомнили нам, что учитель во время урока не только чисто механически передаёт детям знания. Он воспитывает культуру, формирует атмосферу в процессе обучения. От всего этого зависит и восприятие предмета, и качество знаний наших детей в целом.

Уважаемые педагоги, роль вашей личности в учебном процессе колоссальна! Мы ценим ваш труд и личный вклад в каждого ученика.

Пусть новый учебный год принесёт много здоровья и позитива, реализацию ваших профессиональных планов, плодотворное сотрудничество с детьми и их родителями.