Памяти автора перестройки

За этот очерк в меня будет плевать половина моих читателей. Даже не собираюсь отмахиваться. Однажды вы, или, что скорее, ваши дети, или, что еще вероятней, ваши внуки на слове «Горбачев» хотя бы не поперхнетесь, а просто остановитесь и, кто-то из вас, из какого-то интереса прочитает (увидит, услышит) что-то, что в том – новом – времени, когда будет с чем и с кем сравнивать – станет для вас (для них) интересным или даже важным. Однажды слово «свобода» снова вернется в ваш (наш) лексикон, и при его произнесении большинство не станет противненько подхихикивать, как сейчас это делают мои верные многолетние читатели.

Так получилось, я стал главным в моей малой родине по некрологам. «Классно ты написал про этого!», «Как душевно ты про того!», «Так искренне и живо про такого-то!» - я получаю подобные рецензии от своих старых друзей и совершенно незнакомых людей каждый раз, когда душевный и человеческий порыв заставляет меня отдать мою личную дань памяти тому, с кем столкнулся по жизни и кого уважал.

А вот сегодня другой случай. То есть вроде такой же – я с Горбачевым сталкивался несколько раз, и всегда его безгранично уважал. Но Горбачев – это же не сургутский. Чего писать?

Я объясню.

Он сургутский. Он всероссийский. Он всемирный. Он всездешний. Он касается каждого из нас, просто большинство об этом не догадывается, не думает, не хочет думать. Его, в силу субъективных политических причин, вымарали из истории, свалив на него развал давно разваливающейся страны.

Горбачев в Сургуте. 1985 г. Фото из архива Л.Захаровой

1985, сентябрь. Генсек Горбачев приезжает в Сургут. Невиданно. До сих пор ни один руководитель государства, включая царей-императоров не удостаивал старейший сибирский город севернее Тобольска своим вниманием (цесаревич Николай, топнувший ножкой на берегу Оби в районе Белого Яра, не в счет). Мне 13 лет, я живу по соседству с горкомом КПСС – Энергетиков, 33 – и, поймав слухи о «Горбачев едет» - бегу со всех ног на площадь Советов, «смотреть на царя», там метров триста. Занимаю место перед ступеньками горкома, но чекисты нас, толпу зевак, оттесняют за чугунный черный заборчик, тот самый, который впоследствии стал одним из странных символов Сургута, тем самым «поросячьим», перекрашенным в розовый.

Подлетел кортеж, Горбачев и Раиса, а также свита из секретарей ЦК Владимира Долгих и Бориса Ельцина (я был очень образованным политическим подростком и все фотокарточки вождей знал досконально) направились к высокому входу горкома. Вдруг Горбачев берет резко вправо - а толпа была, если вы представляете, на углу, как бы если от нынешней районной администрации идти к городской доске почета – и в три резвых шага оказывается перед толпой, с которой его разделял единственный этот заборчик в колено высотой. Кажется, заборчик так до сих и стоит, надо проверить.

«Надо поговорить с людьми, обождите», - это Горбачев свите и сжавшимся от ужаса местным партийным, которым, типичным советским зашоренным бюрократам, происходившее казалось концом света.

Вот он прямо перед людьми. Я, проворный, умудрился занять позицию почти перед ним, нас разделял, может, какой-то метр и этот (давайте уже внесем его в историческое наследие Сургута) заборчик. Разговор минут десять, то, се. Я просто наслаждаюсь вождем – светлым, говорливым, живым, совершенно не похожим на предыдущих полутрупов-предшественников. В какой-то момент толпа стала поднажимать, и передний ряд, где был и я, придавило к ограждению.

Горбачев заметил и закричал: «Товарищи, а ну, давайте-ка все шаг назад, чтоб дать свободу народу, а то вон, парня сейчас раздавите!». Народ послушался вождя и подуспокоился. А парень – это я, мое самомнение с этого момента взлетело, и ведь никто не поспорит с тем, что сам Горбачев, можно сказать, спас мне жизнь?

Горбачев, разумеется, об этом и не знал, да и совсем не этот случай определил мое отношение к нему.

Всего через шесть лет я уже был корреспондентом газеты «К победе коммунизма», или, возможно, к тому времени «Сургутская трибуна» - горбачевские реформы неизбежно требовали изменений – и вот путч. Редактор газеты удачно растворился в отпуске, его заместитель Надежда Гареева меньжевалась (я писал об этом где-то, скорей всего, разумеется, в некрологе Гареевой). Нас было трое, молодых озорников: две Натальи - Сазонтова да Тименкова, и я. Мы написали воззвание в защиту Горбачева и (ого!) Ельцина, то есть против ГКЧП. Все в редакции ссали, элементарно ссали. Гареева так и говорила: «Тарасик, завтра за нами придут и арестуют, а у нас дети». Мы бегали от Гареевой к Ярошко, от Ярошко к Боковой, Струтинской, Сенькиной… Ссут тетки! И вдруг Гареева: а пошло это ГКЧП, мы с запечатанными ртами всю жизнь прожили, не берите с нас пример! И вышла наша статейка. До разгрома ГКЧП вышла, числа 20-го.

И что же – сказать вам? «Тетки» наши приободрились. Вот прям видно было – как сбросили с себя оковы какие-то. Не ликовали и не юродствовали, без экстаза, это да, но страх за «арестуют» сменился каким-то вполне рабочим настроем. Уж не знаю, что они сейчас думают, может, скажут, что я наврал с три короба, но я вам точно говорю: не наврал, так дело и было.

Через год: декабрь 1992, Горбачев в отставке и в немилости Ельцина. Его фонд проводит международную конференцию по безопасности в Москве. Я звоню в его пресс-службу и напрашиваюсь на аккредитацию. (Так, кто не понял или кто ослышался: я набрал городской телефон, созвонился с заместителем горбачевской пресс-службы Кареном Каровичем Карагезьяном - привет вам и долгих лет! - и в течение трех минут был согласован на работу журналистом на международной конференции с участием самого Горбачева, половины недавних членов Политбюро, западных политиков уровня Г.Д. Геншера… Это я не хвастаюсь собой – я восхищаюсь открытостью Горбачева и его команды).

Три дня в Горбачев-фонде. Набрал море интереснейших интервью у известных экономистов и аналитиков. Разумеется, взял интервью у самого МС. (Можно снова похвастаюсь-повосхищаюсь? Финальное интервью Горбачев давал на ногах группе журналистов в виде брифинга, я, как семь лет назад, исхитрился со своим диктофоном встать на передний план, дело это показали федеральные каналы, мне Вячеслав Новицкий, зам нашего мэра тогда, говорит: дай пожму руку, которая здоровалась с Горбачевым! Это к вопросу об отношении к Горбачеву через год после его отставки. Ну, и руку я не мыл неделю, разумеется, творил себе кумира…). Карагезьян спрашивает: где напечатаешь интервью-то, мы на стопе в Кремле стоим. Напечатаю, говорю. И что же? «Тюменский комсомолец», «Омская правда», «Красноярский рабочий», «Свердловский чего-то там», какие-то региональные «Комсомолки» и еще несколько областных миллионных газет – везде, куда обратился по знакомым и по сокурсникам, интервью с Горбачевым и его аналитиками прошло на ура. Горбачева вовсе не игнорировали, не презирали, его, да-да-да, уважали.

О демократичности общества вокруг Горбачева можно рассказывать много. Вот вспомню пару примеров из той же конференции 1992-го. Хожу по коридорам Горбачев-Фонда на Ленинградском проспекте. Захотелось в туалет. Стою, простите, перед писсуаром, все дела. Слева – Александр Яковлев, тот самый член Политбюро, отвечавший за идеологию. Неловко, дело не идет (ну, не могу при посторонних, а уж в присутствии людей из фотостенда «Члены Политбюро ЦК КПСС» и говорить нечего). Яковлев покряхтел, застегнулся, и мне: я вас не встречал, вы новый сотрудник? Я: не, на конференцию… Уходит, я только доделать дело, заходит Георгий Шахназаров, помощник Горбачева, и – чем им там намазано! – тоже слева от меня. Тоже кряхтит, тоже: вы наш новый сотрудник? Короче, я перезнакомился в сортире Горбачев-фонда чуть ли не с половиной недавних вождей страны (Вадим Медведев еще был, ага). А Карагезьян меня взялся провести по кабинетам и представить. Заходим к Яковлеву:

- Познакомьтесь, молодой журналист аж из Сургута приехал…

- А мы знакомы, даже, можно сказать, близко.

Заходим к Медведеву: а мы знакомы…

Встречаем Шахназарова: знакомы… Карагезьян удивляется: да где вы успели?! Начинается конференция, зал не очень большой, с круглым столом и несколькими рядами вдоль стен (надо ли говорить, что я уселся именно за стол повиднее к Горбачеву), и Карагезьян среди прочего упоминает меня – типа, познакомьтесь, тут молодой корреспондент из глубины сибирских руд и все такое. А эти три политбюрошника чуть не хором: а мы знакомы! – и в носы себе усмехаются.

В буфете (не-не, ничего такого, только пирожное «Театральное» и чай) я одиноко пристроился за барный стол и делал вид, что читаю то ли какую-то газету, то ли материалы конференции (сейчас бы, разумеется, я прятался в телефоне). Меня обнаружил Карен Карович и с кем-то из горбачевских сподвижников (не помню, ей-богу) подстроились ко мне со своими стаканами и пирожными и не позволили мне скучать, и проболтали мы о многом полчаса.

Нам, многим журналистам и просто людям, вошедшим в самостоятельную жизнь при Горбачеве, в голову не могло прийти, что он виноват в чем-то перед нами. Он – виноват? В том, что каждого избавил от страха перед властью и системой и позволил идти выбранной, собственной, дорогой? Строить свое будущее так, как считаешь правильным ты сам, а не как тебе указывает начальство?

Для большинства это трудная задача – думать самим и отвечать за себя самим. Но ничего другого, увы, не изобретено для построения более-менее здорового общества. Каждый в России, кто может сказать слово против сильных мира сего, должен сказать спасибо Горбачеву.

Почему я назвал его своим земляком? Потому что он открыл дверь в моей жизни, оказавшись в необходимый момент рядом, я вошел в эту дверь и предпринял попытку. У меня получилось. Получилось быть нужным своим землякам многие-многие годы, и нужность эта основана на том, чтобы не бояться высказывать и защищать свое мнение. И у многих (увы, не у большинства) это качество – быть самим собой – тоже сформировалось потому, что однажды им был дан шанс и они им воспользовались.

Многие (большинство) совершенно не думают так, как здесь пишу я. Что ж. В этом и есть моя благодарность Горбачеву: я ощущаю свою свободу настолько, что не стесняюсь спорить с большинством. Семь лет назад (внимание: семь лет назад) я написал такую заметку. Повторю ее почти полностью в надежде на то, что моих критиков поубавится.

«Горбачев – не преступник

Мне до недавнего времени казалось, что русские не могут простить Горбачеву талонов и пустых полок.

Как странно. Почти все советские годы, кроме короткого хрущевского потепления, в стране нечего было жрать. Горбачев дал свободу, народ одурел от нее (в том числе от набитого с голодухи пуза), а когда вернулась карточная система – Горбачев был проклят.

При этом, заметьте, в самые голодные «горбачевские годы», 1990-1991, страна голосовала за него на всех выборах (уж не чета нынешним; тогда была реальная конкуренция, в результате которой, в конце концов, победа досталась самому радикальному «рыночнику» и «реформатору» Б. Ельцину). Путч ГКЧП пришелся на пик горбачевской голодухи – а народ поддержал Михал Сергеича и того же Ельцина. Значит, дело не в талонах?

Я думаю так, что Горбачеву не простили самого страшного греха: он не вцепился во власть мертвой хваткой и не выжимает из нее немыслимые для простого смертного блага.

В этом не признается ни один ненавистник Горбачева. Мы услышим про развал СССР, который «геополитическая катастрофа», про те же талоны на водку, про его бесконечную болтовню, про Раису Максимовну, про все на свете…

Мы не услышим главного – Горбачев разжал наши парализованные судорогой губы, чтобы мы могли говорить. Раскупорил ротовые отверстия, чтобы кислород попал в головы – туда, где, как предполагается, у людей находится мозг. Он так и не понял, что наши рты могут только жевать несчастную колбасу по рубль двадцать. Мозг лишний.

Мы элементарно не состоялись за эти тридцать лет. Какой же дурак признает собственную несостоятельность?

Горбачева уж 25 лет как нет у власти, а мы все ждем, когда же нам «вареную особую» на блюдечке с каемочкой поднесут прямо ко рту.

Конечно, виноват Горбачев. А чего он со своей перестройкой!»