Почему не стоит рубить с плеча в вопросе депортации Раисы Мамедовой

Постоянный читатель siapress.ru, сургутянин Александр Коновалов прокомментировал новый подход окружной власти к людям, нарушающим межнациональный мир и спокойствие. Приводим его мнение с редакторской правкой.

Здесь мне кажется, что региональные власти допускают одну ошибку: то есть борются со следствием в негативе межнациональных отношениях, а не с причинами, что его порождают. В работе с жителями северных городов власти, как мне кажется, начали слишком много перекладывать обязанностей на национально-культурные объединения и диаспоры. И ключевое слово здесь – национальные.

То есть люди в наших северных городах объединяются по национальному признаку. «Никогда такого не было». Кстати, диаспоры не встроены в систему государственной власти, и потому работу с населением должны проводить чиновники. В чем-то им могут помочь эти национальные объединения, но в силу своих полномочий.

Что касается депортации за конфликты на национальной почве Раисы Мамедовой? Вот ее якобы хотят выслать на родину, в Азербайджан. «Такие люди, позорят республику», – так, кажется, сказал академик Хачикян в адрес всего земляка и однофамильца, водителя КрАЗ Рубика Хачикяна в фильме Георгия Данелия «Мимино». Помните, да?

В данном случае Рая позорит Республику Азербайджан, прежде всего. Азербайджанцы, на самом деле, прекрасный, умный, грамотный и плюс дружественный к России народ. Азербайджан и Россия связаны многовековыми узами тесного экономического сотрудничества и в рамках Российской империи, и СССР, и современного независимого Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга, первый вице-президент Мехраб Алиева много делают для развития дружеских и добрососедских отношений между нашими народами и государствами. К чему это я говорю?

Вот власти говорят нам: «А давайте, мы эту Раю Мамедову, накажем за разжигание национальной розни и депортируем из Югры» (читай из РФ). Понятно, был бы человек, а статью всегда можно найти. Однако, если посмотреть шире и с другой стороны, может, в этом есть и наша вина? Ведь в Сургуте таких конфликтов на национальной почве за полувековую историю не было от слова совсем. Причем город-то, по сути, рос по современным понятиям за счет мигрантов. И много было приехавших из всех республик, в том числе и из Азербайджана.

Сколько знаменитых людей Сургута дал Азербайджан? Много. Назову только трех. Григорий Кукуевицкий – выходец из Баку, представлять не надо. Вагит Алекперов – выпускник Азербайджанского института нефти и газа, глава «ЛУКОЙЛа». Наконец, Фарман Салманов из Шамхора (Азербайджан) также представлении не нуждается. И все эти люди, прибывшие в Сургут, не стали сразу делиться на национальные диаспоры и землячества. Если уж и были какие-то объединения, то по производственным признакам, люди кучковались на предприятиях, где знали друг друга, по месту прежнего проживания или работы.

Да это было. Были объедение людей на предприятиях, как азнакаевцев, как отрадненцев, как из Татнефти, как из Башнефть и так далее. А так, чтобы собрались по национальному признаку и на голом месте объединились в городе – такого не было. Да и не было такой необходимости. Все приехавшие стали сургутянами.

А вот сегодня слово «сургутянин» звучит в официальной лексике все реже и реже. Навязывается общее название жителей всех городов и весей – «югорчанин». И это не правильно.

Что касается Раи Мамедовой, то рубить с плеча не надо. Надо разобраться и дать ей исправиться. Надо перевоспитать человека. И это будет правильно. Карательными мерами развитию гармонизации межнациональных отношений не поможешь, а дать человеку шанс исправиться предоставить надо.