Около трети лифтов, устанавливаемых ежегодно в России – иностранного производства

Вчера, поднимаясь на лифте на 25-й этаж в здании, где этих этажей много, задумался. Что будет у нас вскоре с лифтами?

— Алло! Диспетчерская? Я застрял в лифте между этажами!

— Мастер будет через 30 минут. Вы только никуда не уходите.

Добрый такой анекдотец, что и говорить.

Между тем, по итогам первого полугодия производство лифтов в России сократилось на 41 процент. Снижение предложения объясняется, с одной стороны, уходом таких компаний, как Otis, ThyssenKrupp Elevator и KONE, с другой – сокращением объемов строительства, увеличением стоимости кредитов и логистическими трудностями. Стоимость лифтов тем временем выросла на 20-30 процентов.

В чем риски? По некоторым данным, в 22 регионах России половина лифтов отслужила свой срок и нуждается в замене. Хорошая новость: на рынке все еще присутствует российский Щербинский лифтостроительный завод. Плохая: компания делает лифты для жилых домов, но не для небоскребов. Кроме того, значительная часть комплектующих для отечественных лифтов также производится за рубежом.

Масла в огонь добавляет и тот факт, что 24 мая правительство запретило госзакупки пассажирских лифтов, сделанных в зарубежных странах, кроме государств Евразийского экономического союза. В случае с коммерческими стройками в качестве альтернативы пока может выступить японская Mitsubishi, однако и здесь есть свои нюансы. Если ранее производство и поставка занимали три месяца, теперь – порядка пяти. К тому же, компания также может уйти с российского рынка. Шанс на то весьма высок.

Какие альтернативы? Еще в марте директор по закупкам и тендерам группы «Самолет» Артем Блинов заявил, что компания рассматривает новые закупки на рынках Турции и Китая. В Минпромторге отмечали, что при содействии ведомства «ведущими российскими организациями» проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию отечественных скоростных лифтов и комплектующих к ним. Когда данное чудо техники выйдет на рынок, правда, неизвестно.

По данным все того же Минпромторга, почти 30 процентов лифтов, установленных в России в прошлом году, привезли из-за границы, 13 процентов из них сделаны в Европе и США. Пока не будут разработаны отечественные аналоги, придется наладить параллельный импорт необходимых деталей. По некоторым данным, до 2024 года требуется заменить почти 103 тысячи лифтов на общую сумму более 171 млрд рублей.

И все же, что будет дальше? Уход иностранных производителей может стать золотой жилой для отечественных компаний. Любая проблема – это, как известно, и возможность. В 2021 году потребность российского рынка в лифтах оценивалась в 46 тыс. единиц. Сейчас в РФ работают более 20 российских производителей такого оборудования, почти 30 процентов лифтов в прошлом году было импортировано из-за границы. Остается надеяться, что отечественные производители воспользуются ситуацией.

А вопрос комплектующих… хороший, однако, вопрос.

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