16+
Логотип Сиапресс
USD  60,3636   EUR  59,9608  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Не забор, а строительный мусор. Новые подробности о заграждении «долины нищих»

Забора вокруг «долины нищих» в Сургуте просто не может быть

​Не забор, а строительный мусор. Новые подробности о заграждении «долины нищих»
Фото и видео автора

«На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещается проектирование и установка глухих и железобетонных ограждений» (п. 11 ст. 11 Правил благоустройства Сургута)

Полемика это хорошо. Я благодарен Кириллу Акинцеву, не прошедшему мимо моего интереса к «Долине нищих». Кирилл в своем посте пишет, что нужно не раскулачивать долину, а «закулачивать» другие территории, имея ввиду формирование сознания собственника у горожанина. Что, по его мнению, приведет к рачительному отношению к окружающему его (горожанина) пространству. Согласен с Кириллом полностью. Более того, я думаю что нужно развивать отношение собственника (а, значит, и ответственности), не только по отношению к двору, но и к городу и к стране. Беда только в том, что уважаемые люди, проживающие в «долине», ограждают не свое, а не пускают нас в наше (чему была посвящена моя прошлая публикация).

Признаюсь, мое внимание к «долине» воспринимается по разному, в том числе с претензией типа: «Ну, че ты пристал? Живут люди, никого не трогают. А, что у нас в других местах нарушения закона нет? Пиаришься на богатеньких? Так и скажи!» Говорю: пиарюсь. Как не попиариться на такой сладкой теме. Но, тут еще вот что – в «долине», все нарушения закона и пороки нашего общества выступают особенно выпукло, как-то даже гиперболизировано.

Ну, вот взять хотя бы этот злополучный забор. Как не застыть в недоумении хлопая глазами, когда узнаешь, какие чудеса творятся вокруг этой глухой бетонной конструкции.

Строители уехали, а забор остался

Забор поистине эксклюзивный. Где вы еще в городе найдете ограждение, оставшиеся от строителей. То, что мы видим вдоль улицы Мелик-Карамова – это ничто иное как строительный забор, который остался в нарушение всех мыслимых и немыслимых правил от застройщика «долины».

Или вот еще эксклюзив. Где вы еще найдете в городе район, который разделен внутри себя забором. А в 21-м пожалуйста. Причем, судя по всему, разделение происходит не по факту собственности земельных участков и даже не по административному делению, а по критериям отнесения к социальному слою. Ворота на улице Садовой проводят четкую границу между людьми, проживающими в коттеджах, и люди в разваливающихся лачугах. Ну и как вы понимаете, ворота закрыты с правильной стороны.

Глухой бетонный забор запрещен

Да! Правила благоустройства города Сургута вводят прямой запрет на размещение глухих, бетонных заборов на территории жилого назначения. Возникает вопрос, а как же тогда этот забор здесь стоит? И тут мы подходим к самой главной интриге.

Не забор, а строительный мусор

Дело в том, чтобы установить забор, вернее по «науке» – ограждение, нужно подготовить проект этого сооружения, а потом согласовать его в администрации. Кроме того, ограждения устанавливаются исключительно собственником земельного участка на своей территории. Другими словами никто не может установить заборы на чужой земле, это уже самозахват.

Так вот, никто и никогда ничего с этим забором в «долине нищих» не согласовывал, нет в природе никаких проектов и завизированных бумажек. И да, весь этот забор стоит на муниципальной земле. То есть с правовой точки зрения вся эта бетонная конструкция – всего лишь строительный мусор, оставшийся от застройщика в виде бетонных плит, воткнутых в муниципальную землю. Мусор в буквальном смысле. Скажем, как брошенный окурок или обертка от мороженого. И для того, чтобы этот мусор убрать, не нужны никакие долгие переговоры с собственником (потому что собственника нет), не нужны никакие решения судов (как со сносом самовольных построек). Просто соответствующие структуры обязаны приехать и убрать этот мусор с улицы города. Все!

Что же «мусоровозы» так долго не едут? Хотя их понять можно. Неудобно нарушать идиллию уважаемых людей. К тому же с другой стороны очень удобно притулить к бетонной стеночке беседку или шашлычницу. Хотя это напрямую запрещено законом, о чем так наглядно нам объясняет стенд прямо возле приемной департамента архитектуры.

Ну и напоследок, немного комического. Помните наш многострадальный «Дом пионеров» – здание, которое уж как лет десять хотят отреставрировать. Так вот на данный момент этот объект считается аварийным и на нем должно быть обеспеченны все необходимые меры безопасности, в первую очередь, ограждение с невозможностью доступа к опасному объекту. И тут все наоборот. Все вокруг этого потенциально опасного объекта в бетоном заборе, а потенциально опасный – огорожен ленточкой. Разве не прелесть?

Вообще в «долине» много прелестного, комического и чудесного. А именно, всего того, что нужно приводить в соответствие с действующим законодательством.


нравится (22) не нравится (3)
29 августа в 08:24, просмотров: 680, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
29 августа в 20:15
Тема заборов, поднятая урбанистом Ильей Варламовым, похоже переходит из эстетической плоскости в плоскость социального расслоения наших граждан по имущественному и финансовому признаку. «Жить за забором- или не жить за забором»- вот в чем вопрос. И решение этого вопроса решает сегодня толщина кошелька гражданина. Также как решается вопрос: жить гражданину в гетто-муравейнике, или жить ему «на земле» -в индивидуальном жилом доме. Однако, дело даже не в этом. Забор элемент окружающей архитектурной среды. Строительство забора, соответсвенно, определяется проектом. А каким должен быть забор определяет органы местного самоуправления. Можно сделать глухой бетонный и мрачный забор. А можно сделать забор из художественного литья (как в Летнем саду в СПб), художественное произведение, как в других городах, где заборы это архитектурные шедевры. Дело вкуса и готовности потратится. И застройщик коттеджного посёлка обычно должен запросить у органов местного самоуправления диспозицию, а какой забор внешнего ограждения коттеджного посёлка можно поставить. Так кажется должно быть. Но, богатые не были бы богатыми, если бы они не считали свою каждую копейку. Похоже, что в данном случае на ажурные литые решётки внешнего ограждения «долины» инвесторы посёлка не сподвигнулись и получилось то, что получилось. Остался вот этот временный (или не временный не знаю) забор, что описывает автор. Но функцию ограждения внешнего периметра «долины нищих» данный незаконный забор, с точки зрения автора, выполняет десятки лет достойно. Что из этого следует? На поверхности данный забор, конечно, эстетически прямо скажем дерьмо и портит лицо города. Вернее не радует глаз. У властей глаз же на забор замылился. Тупик? Что делать? Если забор стоит на муниципальной земле, то его можно демонтировать? Одна есть ещё собственники жилья ТСЖ «Березка». Как с ними? Решение которое может устроить всех- это капитальный ремонт «Дома Пионеров» в едином комплексе с забором в виде литых художественных решёток вдоль всей улицы «Мелик-Карамова» от начала Дома Пионеров и до переулка Тихий, построенный на муниципальной земле и за счёт муниципального бюджета, естественно. Такое ограждение даст единообразие коттеджного посёлка «долины нищих» и Дома Пионеров в единой художественной доминанте данного некогда тихого школьного уголка исторического Сургута. А исторический Сургут без художественного литья забора, без Дома Пионеров уже не исторический Сургут с почти с 430-летней историей. Впрочем, как вариант можно вместо снесённого муниципального забора установить шумозащитные высокие экраны. «Деньги, - как известно- любят тишину».

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Чоповцы попытались выгнать подростка из сургутского ТЦ: в дело вмешалась полиция // ВИДЕО 870
  2. Югорчанам вновь придется носить маски 869
  3. При экстренной посадке вертолета в Сургутском районе пострадало семь человек 673
  4. ​А тебя взломали? 499
  5. У югорских школьников в расписаниях появится новый урок 432
  6. ​В Югре на мемориале нефтяной славы появятся новые имена 430
  7. ​Югорчанин хотел сходить на стендап, но был обманут мошенниками 365
  8. Лидером по ревакцинации среди муниципалитетов Югры стал Сургутский район 361
  9. ​В Нижневартовске должникам за воду пообещали списать пени 359
  10. ​В Югре служебная собака нашла заблудившегося грибника 355
  1. На югорском месторождении заметили стаю волков 1881
  2. ​«Аворору» не снесут. В администрацию обратился инвестор, который вдохнет в здание новую жизнь 1526
  3. Будут ли в Пойме-6 высотки вместо парка, что новым зданием для «Петрушки» и почему не снесут «Аврору» 1479
  4. ​Работать честно 1453
  5. ​Заборы, заборы, заборы… 1452
  6. Вандалы разозлили мэра Нефтеюганска 1445
  7. В Югре грибник обнаружил в лесу дерево с лифчиками 1435
  8. ​Профилактика экстремизма: актуальная тема? Дмитрий Печенкин // ONLINE 1400
  9. Ночное ДТП с велосипедистом в Сургуте попало под прицел камер // ВИДЕО 1354
  10. В Нижневартовске выясняют причины пожара на рынке 1308
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 7385
  2. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 4582
  3. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 3867
  4. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 3854
  5. ​Разрушительные заблуждения 3384
  6. ​Нетореными тропами 3222
  7. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 3156
  8. ​А геокупол-то где? – Или ради чего вырубили гектар «Кедрового Лога» 3112
  9. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 2783
  10. ​Люди и книги 2755

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика