Забора вокруг «долины нищих» в Сургуте просто не может быть

«На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещается проектирование и установка глухих и железобетонных ограждений» (п. 11 ст. 11 Правил благоустройства Сургута)

Полемика это хорошо. Я благодарен Кириллу Акинцеву, не прошедшему мимо моего интереса к «Долине нищих». Кирилл в своем посте пишет, что нужно не раскулачивать долину, а «закулачивать» другие территории, имея ввиду формирование сознания собственника у горожанина. Что, по его мнению, приведет к рачительному отношению к окружающему его (горожанина) пространству. Согласен с Кириллом полностью. Более того, я думаю что нужно развивать отношение собственника (а, значит, и ответственности), не только по отношению к двору, но и к городу и к стране. Беда только в том, что уважаемые люди, проживающие в «долине», ограждают не свое, а не пускают нас в наше (чему была посвящена моя прошлая публикация).

Признаюсь, мое внимание к «долине» воспринимается по разному, в том числе с претензией типа: «Ну, че ты пристал? Живут люди, никого не трогают. А, что у нас в других местах нарушения закона нет? Пиаришься на богатеньких? Так и скажи!» Говорю: пиарюсь. Как не попиариться на такой сладкой теме. Но, тут еще вот что – в «долине», все нарушения закона и пороки нашего общества выступают особенно выпукло, как-то даже гиперболизировано.

Ну, вот взять хотя бы этот злополучный забор. Как не застыть в недоумении хлопая глазами, когда узнаешь, какие чудеса творятся вокруг этой глухой бетонной конструкции.

Строители уехали, а забор остался

Забор поистине эксклюзивный. Где вы еще в городе найдете ограждение, оставшиеся от строителей. То, что мы видим вдоль улицы Мелик-Карамова – это ничто иное как строительный забор, который остался в нарушение всех мыслимых и немыслимых правил от застройщика «долины».

Или вот еще эксклюзив. Где вы еще найдете в городе район, который разделен внутри себя забором. А в 21-м пожалуйста. Причем, судя по всему, разделение происходит не по факту собственности земельных участков и даже не по административному делению, а по критериям отнесения к социальному слою. Ворота на улице Садовой проводят четкую границу между людьми, проживающими в коттеджах, и люди в разваливающихся лачугах. Ну и как вы понимаете, ворота закрыты с правильной стороны.

Глухой бетонный забор запрещен

Да! Правила благоустройства города Сургута вводят прямой запрет на размещение глухих, бетонных заборов на территории жилого назначения. Возникает вопрос, а как же тогда этот забор здесь стоит? И тут мы подходим к самой главной интриге.

Не забор, а строительный мусор

Дело в том, чтобы установить забор, вернее по «науке» – ограждение, нужно подготовить проект этого сооружения, а потом согласовать его в администрации. Кроме того, ограждения устанавливаются исключительно собственником земельного участка на своей территории. Другими словами никто не может установить заборы на чужой земле, это уже самозахват.

Так вот, никто и никогда ничего с этим забором в «долине нищих» не согласовывал, нет в природе никаких проектов и завизированных бумажек. И да, весь этот забор стоит на муниципальной земле. То есть с правовой точки зрения вся эта бетонная конструкция – всего лишь строительный мусор, оставшийся от застройщика в виде бетонных плит, воткнутых в муниципальную землю. Мусор в буквальном смысле. Скажем, как брошенный окурок или обертка от мороженого. И для того, чтобы этот мусор убрать, не нужны никакие долгие переговоры с собственником (потому что собственника нет), не нужны никакие решения судов (как со сносом самовольных построек). Просто соответствующие структуры обязаны приехать и убрать этот мусор с улицы города. Все!

Что же «мусоровозы» так долго не едут? Хотя их понять можно. Неудобно нарушать идиллию уважаемых людей. К тому же с другой стороны очень удобно притулить к бетонной стеночке беседку или шашлычницу. Хотя это напрямую запрещено законом, о чем так наглядно нам объясняет стенд прямо возле приемной департамента архитектуры.

Ну и напоследок, немного комического. Помните наш многострадальный «Дом пионеров» – здание, которое уж как лет десять хотят отреставрировать. Так вот на данный момент этот объект считается аварийным и на нем должно быть обеспеченны все необходимые меры безопасности, в первую очередь, ограждение с невозможностью доступа к опасному объекту. И тут все наоборот. Все вокруг этого потенциально опасного объекта в бетоном заборе, а потенциально опасный – огорожен ленточкой. Разве не прелесть?

Вообще в «долине» много прелестного, комического и чудесного. А именно, всего того, что нужно приводить в соответствие с действующим законодательством.