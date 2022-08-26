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​Внешне наш Центральный рынок меняется хорошо. А вот с наполнением все сложнее

В каком формате может меняться Центральный рынок в Сургуте

​Внешне наш Центральный рынок меняется хорошо. А вот с наполнением все сложнее
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Так много в последнее время пишут и говорят о Центральном рынке, что решил сходить. Что увидел? На рынке стало очень чисто и прямо сильно это заметно. Полы моют, по-моему, непрестанно. Стало светлее и нарядней, в целом картинка прибавила.

А все остальное осталось прежним. То есть содержание рынка не изменилось. Практически все то же самое, что в наших магазинах, только меньше в ассортименте и дороже. Характерный пример – появился стенд с вывеской «Мясной двор». На прилавке буквально несколько видов колбасы – и все. В любом даже самом маленьком магазине этого сургутского производителя продукции в десятки раз больше. Уже не говоря о том, чего и сколько продается на других сургутских рынках на окраинах нашего города.

Отличие рынка от магазина, в общем-то, в двух вещах: на рынке все, как правило, свежее и дешевле. Есть еще третий менее важный фактор – эксклюзивность товара.

Почему же Центральный рынок Сургута не является рынком по своей сути и никогда им не являлся? Ответ кроется в другом вопросе – почему свежая продукция из южных бывших республик и даже из Краснодарского края не появляется на прилавках Центрального рынка, а на других наших рынках свободно продается? Ответ, мне думается, здесь тоже очевидный. Почему-то никогда все руководители нашего Центрального рынка не были представителями огромной сферы сургутской рыночной торговли. И даже не имели с ней близких контактов. А другой полноценной альтернативы в нашем городе просто не существует. Мы на севере, в Сибири, где главный товар – это нефть и газ, а все остальное мы, как правило, привозим.

Вот и сейчас в руководстве центральным рынком – пиарщики. Они как смогли картинку украсили, а содержание рынка – это просто не в их компетенции, и требовать от них это просто не имеет смысла. Вероятно, понимая это, власти решили изменить сам концепт. Центральный рынок будет современным торгово-пищевым досуговым центром. И в принципе это вполне себе современная европейская модель, давно апробированная в крупных городах нашей страны. Там перечень по содержанию большой, посмотрите сами в инете. Инвестор уже есть. Очень надеюсь, что будет действительно здорово, современно и красиво.

Ну а на рынки в нашем городе мы будем ездить с вами по старинке, куда и ездили все эти годы.


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Сегодня в 15:37, просмотров: 210, комментариев: 0
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