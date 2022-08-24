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​Каждый год огромное количество россиян испытывают проблемы со сбором детей в школу – и им никто не помогает

Собрать ребенка в школу – проблема не только в России

​Каждый год огромное количество россиян испытывают проблемы со сбором детей в школу – и им никто не помогает
Фото siapress.ru

На носу первое сентября. Тут, как говорится, совсем не до шуток. Деток нужно подготовить к школе. Это значит, нужно потратиться.

По данным пресс-службы финансового маркетплейса «Сравни», число заявок на кредиты выросло на 20 процентов (г/г) перед началом нового учебного года. Сумма желаемого кредита чаще всего составляла 100 тыс., 300 тыс., и 500 тыс. руб. Связано ли это с ростом цен на школьные принадлежности или же проблема куда глубже, покажет лишь время.

Напомню, что во втором квартале 2022 года в России снижение реальных располагаемых доходов населения составило 0,8 процента в годовом выражении.

В целом за первое полугодие 2022 года реальные располагаемые доходы населения снизились на те же 0,8 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минэкономразвития ожидало, что снижение зарплат в реальном выражении в России в целом за 2022 год составит 3,8 процента.

С проблемами роста цен на школьные принадлежности столкнулись и в США. По данным Национальной федерации розничной торговли, этой осенью затраты на товары для школы вырастут на 40 процентов (!!!) по сравнению с 2019 годом.

Общий объем расходов превысит прошлогодний рекорд в $37 млрд. Средний чек может вырасти до $864. По данным NRF, около 43 процентов потребителей планируют использовать кредитные карты, займы или программы «купи сейчас – заплати потом» для покрытия этих расходов. 38 процентов признались, что урежут расходы в других областях, чтобы позволить себе товары. Еще 18 процентов намерены работать сверхурочно, чтобы приобрести все необходимое.

Проблема собрать ребенка в школу – повсеместная, не только у нас.

Вот о чем думаю. С этой проблемой мы сталкиваемся (боже, какая неожиданность) каждый год. Неужели так трудно придумать какие-то программы помощи населению по данной теме? Или хотя бы малообеспеченным, многодетным, беженцам? Ведь для многих эти расходы более чем серьезны… но, видимо, не для тех, кто принимает решения.

Так и живем.

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Сегодня в 11:46, просмотров: 201, комментариев: 0
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