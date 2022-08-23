16+
Логотип Сиапресс
USD  59,8963   EUR  59,3304  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Заборы, заборы, заборы…

Огораживать придомовую территорию – спорная затея

​Заборы, заборы, заборы…
Фото pixabay.com

Опять в информационном поле возникла тема заборов, но в несколько новой плоскости. Общественник Сергей Глинских привел аргументы в пользу того, что «долина нищих» обнесена большим бетонным ограждением и шлагбаумом с охраной не очень законно. Ему оппонировал сургутянин Кирилл Акинцев, который считает бессмысленным сносить этот забор, а стремиться к созданию похожих закрытых дворов, в котором жители будут чувствовать себя хозяевами всей территории и относиться к ее содержанию соответствующе.

Вынесем за скобки кейс с «долиной нищих» – может, действительно, идти на принцип и непременно ломать их ограждение особо смысла не имеет, и городских проблем это не решит. В конце концов, это не проходная территория, закрытие которой помешало бы большому количеству людей. Хотя вопрос о ее содержании и благоустройстве за счет бюджета, если речь идет о сугубо закрытой территории с узкой группой лиц, как минимум, правомерен и логичен.

Куда интереснее предложение Кирилла о том, что нужно не «раскулачивать» элитный поселок, а «закулачивать» другие дворы города – а именно, закрывать их на калитки и шлагбаумы. «Это очень дисциплинирует жильцов и приучает к ответственности за себя, своих детей и свое имущество. Это приучает к аккуратности, это обязательно приведет к пониманию, что если ты за что-то платишь, то не только за это отвечаешь, но можешь добиваться лучшего и спрашивать за его сохранность», – аргументирует он.

Мне кажется, что такой подход – попытка достичь правильных целей неправильными методами, что, в конечном счете, сделает только хуже. Попробую объяснить.

Главная причина – не все дворы возможно закрыть. Условная «долина нищих» проектировалась как определенный закуток, который не особо влияет на общественный траффик (кроме, пожалуй, злополучного светофора). Некоторые проекты «Брусники» тоже изначально задумывались как закрытые пространства – дом, закрытый двор, внутри – только свои, тут тоже все понятно.

Но попробуйте это сделать с территориями, которые не предполагались быть огороженными. Возьмем мой почти родной двор на бульваре Свободы, 12. Он сквозной. С точки зрения автомобильного траффика (знали бы вы, как это раздражает местных) – то есть закрой его, и люди в соседних домах не смогут проехать к своему жилищу. Это тот самый случай, когда ситуацию спасла бы умная схема одностороннего движения, но кто ж ее там выстроит.

Куда важнее то, что двор этот сквозной и с точки зрения пешеходного траффика. И давайте предположим, что его жители решили взять и закрыться. На практике это значит, что они обносят территорию забором, ставят калитки с электронными ключами, шлагбаум для автомобильного транспорта. Это приведет к дикому раздражению других людей, гуляющих через центр города, которым придется обходить этот дом и двор. Мало приятного для города и среды.

Представьте себе, что все дворы в Сургуте примут подобную реформу. Это будет не город, а концлагерь – сплошные клетки-заборы-шлагбаумы, пройти нигде нельзя. Возможно, люди действительно почувствуют себя хозяевами своих придомовых территорий, но при этом будут смотреть на соседей и всех прохожих через бойницы забора.

Пестовать в людях сознание налогоплательщика, гражданина и собственника – это важно и необходимо, методики достижения этой цели можно обсуждать. Но огульно закрываться от окружающих – значит видеть в чужих людях вредителей и нарушителей, априори разгонять и усиливать атмосферу недоверия – а у нас с этим и без того все достаточно сложно. Россия и без подобных решений – страна заборов. Куда уж больше.


нравится (6) не нравится (6)
23 августа в 16:46, просмотров: 342, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Фирма депутата из Лангепаса будет строить водопровод в НТЦ Сургута 458
  2. Число болеющих ковидом в ХМАО превысило 3 тысячи человек 434
  3. Суд оценил нежелание югорчанина идти в армию в 60 тысяч рублей 402
  4. ​Ковид Сургуту не помеха 395
  5. ​Уберут забор «долины нищих» – кому-то лучше станет? 394
  6. В Сургуте произошло тройное ДТП – пострадал водитель «Хонды» 382
  7. ​Насколько эффективны экспресс-тесты на ковид? 378
  8. Прокуратура помогла семье из Сургута получить квартиру площадью 120 «квадратов» 366
  9. ​Площадь лесных пожаров в Югре продолжает расти 362
  10. Глава МВД РФ посетил столицу Югры с рабочим визитом 360
  1. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 2179
  2. Районный парикмахер 1862
  3. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 1807
  4. Подросток случайно подстрелил приятеля в Сургутском районе 1571
  5. Работника югорского аэропорта убило винтом самолета 1509
  6. ​В ХМАО автомобиль с девушкой затянуло в болото 1498
  7. ​Заграничный отдых для россиян закрыт и неподъёмен, а внутренний туризм… тоже неподъёмен, только из-за монополизации рынка 1352
  8. Полицейская овчарка помогла найти пропавшую пенсионерку в Нижневартовске 1345
  9. ​Опять запрет 1332
  10. ​Югорчане восхитились северным сиянием // ФОТО 1289
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6840
  2. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 5829
  3. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 4136
  4. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 3409
  5. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 3322
  6. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 3312
  7. ​Всё в дыму / Обзор СИА-ПРЕСС 3072
  8. ​Разрушительные заблуждения 2968
  9. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 2721
  10. ​Нетореными тропами 2721

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика