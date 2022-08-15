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​«Долина нищих» – обычный городской район, благоустроенный за счет бюджета. Закрытие его от сургутян вызывает вопросы

В Сургуте элитный район незаконно закрывают от горожан

​«Долина нищих» – обычный городской район, благоустроенный за счет бюджета. Закрытие его от сургутян вызывает вопросы
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Когда речь заходит о территории компактного проживания состоятельных и уважаемых людей в 21-м микрорайоне Сургута большинство сургутян полагает, что это коттеджный поселок закрытого типа. Да, что там сургутяне, СМИ так и пишут: «Коттеджный поселок, который в народе называют «Долина нищих».

Действительно, что еще можно подумать, когда взору открывается глухой бетонный забор, шлагбаум на въезде, магнитная калитка на входе и баннер с надписью «Коттеджный поселок «Березка». Если после этого у кого-то еще останутся сомнения, то дяденька из сторожки развеет их окончательно.

Однако, несмотря на эти атрибуты «закрытой» территории, все это не так. Нет никого коттеджного поселка «Березка». Нет никакой закрытой территории. Вся эта «Долина нищих» – всего лишь часть обычного городского микрорайона с малоэтажной застройкой. К примеру, как Черный мыс. Только домики побогаче, да люди «поуважаемей».

Тогда возникает вопрос: а зачем кому-то понадобилось вводить в заблуждение честной народ. На мой взгляд, ответ прозаичен – деньги.

Дело в том, что за отдельное проживание нужно платить. Приватность стоит дорого. Если вы хотите отгородиться, то сначала купите всю территорию. Проведите за свои средства коммуникацию, раскошельтесь на благоустройство, постройте объекты инженерной инфраструктуры. И, самое главное, каждый месяц оплачивайте содержание всего этого удовольствия. Тогда вы будете иметь полное право ставить хоть сто заборов. Распоряжаться своим, законно приобретенным имуществом.

В «Долине нищих» же у владельцев в собственности только участки земли под домами. Все остальное – проезды, тротуары, газоны, детские площадки, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры и даже теннисный корт – построено и обслуживается муниципалитетом. Для того чтобы в этом удостовериться, я даже обратился в администрацию за разъяснениями. Список объектов, построенных за городской (наш с вами) счет растянулся на две страницы .

На основании этого наша общественная организация считает, что ограничение горожан в пользовании этой территории является незаконным. Мы будем требовать демонтажа калиток, шлагбаумов, ворот и, конечно, этого глухого бетонного забора.

Начало положено. По нашему требованию демонтирован незаконно установленный баннер, вводивший в заблуждение сургутян относительно несуществующего коттеджного поселка «Березка».


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15 августа в 15:10, просмотров: 1031, комментариев: 2
Комментарии:
Арина
15 августа в 15:50
Весь мир до основанья мы разрушим, а затем мы наш, мы новый мир построим кто был ни чем, тот станет всём.
Альберт Исмагилов
16 августа в 23:11
Молодец. Очень правильно и объективно. Считаю надо довести до конца. Наверное еще и сами Сургутяне захотели отделились от этой илиты эстемблишмета, поэтому так с заборами и вышло
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