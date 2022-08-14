Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с Днем строителя

Дорогие земляки!

Сегодня профессиональный праздник отмечают строители. Люди этой профессии ежедневно преображают облик нашего города. Новые дома и дороги, социальные и промышленные объекты делают Сургут более современным и комфортным. Городом, в котором хочется жить.

Каждый десятый работающий житель города трудится в строительной отрасли. Это около 19 тысяч человек! Несмотря на санкционное давление в Сургуте ведётся масштабное строительство. Ежегодно строители сдают сотни тысяч метров жилья, прокладывают новые дороги, возводят центры общественного притяжения, благоустраивают городскую среду.

Уважаемые строители и ветераны отрасли! Спасибо за ваш значительный вклад в развитие города Сургута, за тяжёлый, но творческий, созидательный труд. Желаю интересных и масштабных проектов, прочного экономического фундамента и новых профессиональных высот. Сил вам, крепкого здоровья, отличного настроения и семейного благополучия!