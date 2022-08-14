Председатель Думы Сургута Максим Слепов поздравляет с Днем строителя

Уважаемые работники строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Во все времена ваша профессия была одной из самых уважаемых и почётных. Для людей всегда было важно и необходимо иметь свой дом. Позже появились потребности в дорогах, социальных объектах. И все эти мечты претворяете в жизнь вы – современные зодчие. Благодаря вашему умению и мастерству появляются новые многоэтажные дома, красивые микрорайоны и серпантины скоростных трасс.

Наш любимый город благоустраивается, развивается: сдаются жилые кварталы, строятся школы и детские сады. В этом году уже сдано 155 тысяч квадратных метров жилья. Сургут не был бы таким комфортным без вас – рабочих, строителей, инженеров, проектировщиков, архитекторов.

Спасибо вам за труд, за ответственность и профессионализм! От всей души желаю крепкого здоровья и счастья, а делу, которому вы посвятили свою жизнь, – стабильности и процветания!