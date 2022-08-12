Почему насекомые стали перебираться в наш рацион?

Споры о том, что из-за увеличения населения запасов еды для будущих поколений не хватит и стоит искать замену мясной пище ходят не первый год. Ученые думали, думали и пришли к идее создания более дешевого продукта с такими же питательными свойствами, как у мяса. В качестве основы такой продукции стали насекомые. На самом деле, такие новости могут удивлять нас, но, например, в странах Азии и Африки, такая еда является нормой, а в Америке и Европе уже не первый год ставят рекорды по количеству продаж. Давайте разберемся, как давно насекомые стали едой, безопасно ли их вообще есть и какие лакомства из них уже производят.

Насекомые — одни из самых древних и успешных классов беспозвоночных существ на Земле. Их первые представители появились около 400 миллионов лет назад, а сегодня на всех континентах планеты живет порядка десяти миллионов видов насекомых, занимающих почти все среды обитания.

Когда дело доходит до процесса выращивания насекомых, оказывается, что это как минимум экологичнее, чем животноводство. Экономится вода: на один килограмм такого белка нужно в 500 раз меньше воды, чем для того же килограмма протеина из говядины, а парниковый газ вырабатывается меньше аж на 98 процентов. Стоит заметить, что при выращивании насекомых совсем не используются антибиотики и пестициды, а ведь именно от этих веществ происходит снижение продолжительности жизни.

Тем временем в нескольких странах Европы набирает популярность так называемый Insekten Burger, в переводе на русский — бургер из насекомых. Котлета в нем произведена из мучных червей. Опробовавшие «еду будущего» отметили тонкий ореховый вкус, напоминающий мясо, но не претендующий на точную имитацию мясной продукции. Наиболее частыми покупателями такой пищи, как выяснилось, оказались вегетарианцы, что совсем неудивительно, ведь почти все насекомые на 70 процентов состоят из белка, а содержание аминокислот в них сопоставимо или даже выше, чем в говядине, яйцах и бобовых.

У нас, между прочим, тоже не отстают. Так, ученый из Новосибирска получил грант от Фонда содействия инновациям и соорудил первую в стране сверчковую ферму: планирует автоматизировать и расширить производство. Сверчков используют в качестве кормового белка для непродуктивных животных и птиц (в основном, ящериц, ежей, стрижей), часть становится пищевой добавкой в продукцию для человека. В основном, из сверчков делают муку, из которой готовят печенье, хлеб, протеиновые батончики и другую безглютеновую продукцию, популярную у потребителей спортивного питания. К слову, мука из насекомых действительно содержит более полный набор необходимых питательных веществ по сравнению с бобовыми и зерновыми.

В России такую живность, впрочем, пока используют больше в качестве корма для животных и рыб на крупных производствах. Тем не менее, некоторые компании планируют запускать в стране производство макарон, муки и выпечки с добавлением белка из личинок мух. Интересно, смогут ли и в Югре реализовать продукцию из всеми любимых, особенно в летний период, мошек, мух и всяческих паразитов? Что-что, а у нас в округе этого добра навалом, бери не хочу…