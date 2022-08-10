Тюмень вступает в конкуренцию за научное лидерство позже, но у нее хороший задел

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал выпуск проекта «О чем говорят», посвященный двум мега-стройкам научного направления в Югре и Тюменской области. Приводим его мнение полностью.

«Боливар не выдержит двоих». Здесь, скорее всего, будет так: «Кто раньше встал – того и тапки». Хотя Тюмень вступает в борьбу за лидерство Главного студенческого кампуса мирового уровня позже, у нее есть заведомое преимущество: бэкграунд крупнейшего студенческого и научного города Сибири.

Еще там вовремя подсуетились и объединили два старейших негуманитарных вуза Тюмени: Тюменский нефтегазовый университет (выпускниками которого, кстати, являются ведущие нефтяные и газовые генералы и другие крупнейшие руководители, стоявшие у руля развития крупнейшего в мире Западного-Сибирского нефтегазового комплекса) и Тюменского архитектурно-строительного университета. Выпускником которого, между прочим, является наш земляк – почетный профессор этого университета и бессменный на протяжении 20 лет мэр и глава города Сургута Александр Леонидович Сидоров, и еще много других заслуженных архитекторов и строителей нашей большой Тюменской «матрешки».

Вместе нефтяной и строительный вузы стали Федеральным Научно-исследовательским университетом (НИУ) «Тюменский индустриальный университет». Это объединение говорит о многом и дает значительную фору на старте конкуренции за право Главного кампуса мирового уровня на нашей огромной территории. Хотя, возможно, и на территории УрФО. Как знать.

И еще один бонус в пользу Тюмени. В 1973 году на базе Тюменского педагогического института был создан Тюменский государственный университет, который усилиями Куцева, Чеботарева, Фалькова и других ректоров за последние тридцать лет превратился просто в гигантский образовательно-научный комплекс. Из его стен, кстати, вышла целая когорта специалистов, которые занимают ныне руководящие посты в федеральных министерствах и ведомствах РФ.

Назову всего несколько фамилий из их числа: Анастасия Ракова – вице-мэр Москвы по социальной политике, Андрей Бочкарев – вице-мэр Москвы по строительному комплексу (заменивший самого Марата Хуснуллина – ныне вице-премьера в правительстве России), Владимир Якушев – полпред президента в УрФО. Наконец, ректор ТюмГУ господин Фальков недавно возглавил Министерство науки и высшего образования РФ.

Стоит ли говорить, что такое лобби Тюменского студенческого кампуса мирового уровня не просто может помочь победить, но оно готово просто разорвать на клочки любого конкурента в борьбе за лидерство. Но это в том случае, если «Боливар двух не выдержит».

При ином раскладе, то есть при одновременном развитии обоих кампусов и Тюмени, и в Сургуте (НТЦ), все может сложиться не так радужно. Произойдет распыление бюджетных и спонсорских средств, научных кадров. Произойдет процесс перетягивания «одеяла на себя». Возможно, один из кампусов будет процветать, а другой – прозябать где-то на окраине научной жизни. Такова реальность в конкурентной борьбе.

Однако не будем спешить с выводами. Ведь конкуренция – это хорошо, и обывателей ждет конкурентная борьба в области науки. Но, предупреждаю, что нужно запастись попкорном, ибо процесс создания мировых кампусов и в Тюмени, и в Сургуте затянется в лучшем случае, на десять лет. А там как мировая наука будет развиваться. Как бы такими темпами строительства кампусов не остаться у разбитого корыта, Так что будем посмотреть, как идеи властей Тюменской области и Югры реализуются в жизнь.