Что нам будет, если ухудшится обстановка на Тайване

Новости вокруг Тайваня, пожалуй, не слышали только ленивые. Ухудшение взаимоотношений между КНР и ее островной провинцией не сулит хороших вестей, особенно если дело затронет процессоростроения в регионе, а конкретно, практически монополиста в данной сфере ‒ компанию Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Вкратце, TSMC (или по-русски ‒ Тайваньская компания по производству полупроводников) на данный момент является крупнейшим производителем полупроводниковых чипов, которые работают в телефонах, автомобилях, холодильниках и многом другом. Фирма для Тайваня, так сказать технологическая жемчужина, а ее капитализация ‒ более полутриллиона долларов, что делает самой дорогой компанией Азии. На сегодняшний день TSMC состоит из 17 действующих фабрик в мире, каждая из которых оценивается в 15 млрд долларов. Именно тайваньская фирма до введения санкций производила и поставляла разработанные в России процессоры «Байкал» и «Эльбрус».

Ранее генеральный директор Intel Пэт Гелсингер прогнозировал, что дефицит полупроводников продлится вплоть до 2024 года, однако в случае тотального ухудшения отношений между КНР и Тайванем, под горячую руку попадут все ведущие технологические компании мира, что повторит период пандемии 2020 года. Только если «корона» в начале затормозила все производство и в одночасье количество заказов резко увеличилось, то сейчас, если фабрики по производству чипов пострадают или еще хуже, окажутся стертыми с лица земли, можно смело ожидать повышения цен почти во всех категориях электронной техники и не только. Стоит учитывать и то, что ритейлеры в России не так уж и против увеличения стоимости товара, но с неохотой идут на снижение цен, вне зависимости от курса иностранных валют.

TSMC почти монополист в сфере полупроводниковых чипов, что напрямую связанно с ежегодным совершенствованием процессоров, возрастающей сложностью изготовления и капиталовложением компании. В связи с недавними событиями на острове, а именно из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, в компании Apple уже ходят слухи о переносе выпуска очередного iPhone в связи со сложной политической обстановкой вокруг острова, где и производят «яблочные» процессоры и комплектующие. Что уж тут говорить, когда официальный представитель Тайваня во Франции Франсуа Чин-Чун Ву заявляет, что возрастающая напряженность на островной провинции приведет к нарушению логистической цепочки, рынка экспорта и как итог ‒ станет проблемой мирового рынка.

В России разговоры о том, чтобы избавиться от зависимости от тайваньской компании по производству полупроводников ведутся не первый год, однако стать ее конкурентом не позволяет технологический процесс, скорость изготовления и немалые инвестиции в производство. Как говорится, поживем ‒ увидим, глядишь и «Микрон» получит необходимый объем инвестиций, чтоб не ограничиваться производством чипов для банковских карт, паспортов и сим-карт.