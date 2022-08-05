Обзор обновленной Lada Vesta

Около полугода назад стало известно, что в Ижевске стартовало производство обновленной версии Lada Vesta под наименованием NG (что означает «New Generation», или по-русски ‒ Новое поколение). Теперь же появилась информация о комплектациях, предварительной стоимости некоторых версий и качественные фото. Предлагаю познакомится с новой «Вестой» поближе и узнать, что о ней думают люди.

Новое поколение «Весты» лишилось версий Classic, Comfort Lite и Exclusive с большим вертикальным планшетом и будет выпускаться только в трех комплектациях: Comfort, Comfort Plus и Luxe. Стоит отметить, что «люксовый» вариант авто могут приобрести только избранные, а именно сотрудники завода. Машины будут выпускаться в кузовах седан, универсал и SWCross.

В комплектацию Comfort входит: система бесключевого доступа с дистанционным пуском двигателя и кнопкой старт-стоп, полный светодиодный головной свет и задние фонари, фронтальные подушки безопасности, системы АБС и ESP, кондиционер, электропривод и обогрев зеркал, обогрев передний сидений, передние и задние электростеклоподъемники, управление бортовым компьютером на руле и аудиоподготовка.

Комплектация Comfort Plus получит 7-дюймовую мультимедийную систему, центральный подлокотник, регулировки высоты и поясничного подпора водительского кресла и круиз-контроль. Также можно добавить опции обогрева лобового стекла и заднего парктроника.

Luxe-вариант Lada Vesta отличится обогреваемым кожаным рулем, автоматическим климат-контролем, встроенным очечником, камерой заднего вида и двухтональным звуковым сигналом. В дополнительных опциях указаны: задний парктроник, обогрев лобового стекла противотуманные фары, датчики дождя и света, обогрев задних сидений и заднего подлокотника, черная обивка крыши, глубокая тонировка стекол и двухцветная окраска (крыши и зеркал).

По неофициальным данным, стала известна рекомендованная стоимость версии Comfort. В кузове седан с двигателем 1,6 литра (106 л.с.), «Веста» будет стоить от 1 630 000 рублей, а универсал в такой же комплектации, но с вариатором, обойдется в 1 815 000 рублей и больше. Стоит учитывать, что это далеко не итоговая цена, в нее не включены дополнительное оборудование и опции.

В свете последних новостей об импортозамещении в России, хочется выделить, что обновленный флагман Лады — это отлично, но внушительная цена новинки, учитывая отечественную сборку авто, скорее отпугнет, чем вызовет желание ее приобрести. Притом, на сайте производителя стоимость «Весты» в минимальной комплектации стартует от 1 121 900 рублей, что еще более-менее по-божески, правда, если вы не захотите добавить дополнительные опции в комплектацию.

Какова ваша реакция на новости от АвтоВАЗа, мы не знаем: посмотрим, что пишут по поводу обновленной «Весты» автолюбители в просторах интернета (орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Авто снова превращается в роскошь. С такими ценами никто не должен удивляться падению продаж на 80-90%».

«Металлы — наши. Резина наша. Стекло наше. Все наше! Бензин, масла тоже наше.

А цены… как за валюту по байденовскому курсу».

«Эти цены завышены для поддержки отечественного автопрома, который теперь тоже завышает цены, так как нет конкурентов, конкурентам тоже потом накинут, опять для поддержки отечественного автопрома, который тоже накинет так как нет конкурентов и т.д.»

Ну, а принимать решение о покупке машины в таких вариантах комплектации за такую стоимость — дело каждого.