Непонятные новости приходят из Сургута

Пролетают годы. Стремительно, неотвратимо и сделать с этим ничего нельзя. Одни умирают, другие рождаются. Становясь старше и вроде как умнее. Но не факт. Читаешь новости местные. И ничего не понимаешь. Не то упустил что-то, может, не понял, что в жизни творится. Перемены не всегда видны.

Кому-то не понравилось название «Самбор». Само название или цвета в которые оно, название, раскрашено. Может, и то, и другое. Но надо написать срочно везде и потребовать! Только чего и зачем?! И кому это помешало? Мало ли сочетаний цветов бывает? Цвет кожи тоже разный у всех. Неужто, как где-то там, за океаном, будем делить на правильный и не правильный цвет кожи?! Что можно говорить, что нельзя. Так дойти ого-го куда можно.

Хотя, чему удивляется. Было уже недавно, что человек без маски в автобусе не мог проехать.. Было?! Было… И власть реагировала. Наказывала. Теперь что, за сочетания цветов наказывать будем?! Может, хватить уже?! Не надо делить жителей города. Которые много чего сделали для общего блага. Делить на «своих и чужих».

Далее читаем, бах! Вот оно – счастье для всех жителей. Рейтинг какой-то возглавили. По инвестициям! Почитал, тоже ничего не понял. Если раньше, когда предприятия заменяли оборудование, строили для себя новые цеха, снося старое и сдавая в утиль. Никто не говорил, что это инвестиции. Просто вложения в производство. Не вложи сегодня – завтра может сломаться. А это еще больше затраты и на прибыль влияет.

По-моему, инвестиции – это когда приезжает работать человек. В город, район – не важно. Покупает себе квартиру, жениться, пускает корни. Остается тут жить. Ему все, что надо для комфортной жизни, есть: поликлиника, больница, роддом, садик, школа. Есть место, где получить профессию или образование. Все, он решил связать свою жизнь с местом, куда приехал работать. Вот инвестиции. Человек видит перспективу.

А если ее нет, то и не остается. Чем комфортнее будет место, куда приехать работать, тем больше будет жителей в городе или районе. Москва тому ярчайший пример. Все туда стремятся жить. То есть инвестировать себя в город.