Лучшие книги для понимания экономики для детей

Мне как многодетному папе хорошо знакома проблема выбора книг для детей. Конечно, я ориентировался на свой опыт, то, что мне понравилось и самому запомнилось в детстве, а значит и повлияло на меня. И рекомендации. Мне также всегда был интересен культурный код людей, с которыми я работаю — партнеров, коллег, сотрудников. А книги, которые люди читают в детстве, его неотъемлемая составляющая. Чем больше общих референсов, тем лучше и быстрее ты можешь понять человека. Итак, сначала – топ-7 книг для самых маленьких.

1. А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Пушкин, со своим точным и ясным языком, не обошел стороной и экономические отношения. В сказке можно усмотреть не только жадность и ее последствия, но необходимость создавать подушку безопасности, страховать риски, диверсифицироваться. Понадеявшись на одну лишь на рыбку в решении всех проблем, можно действительно остаться «у корыта». 0+

2. С.Я. Маршак. «Кошкин дом». Эта сказка в стихах о том, что не только имущество и деньги важны в жизни. Все в этом мире absolutely personal. Если Пушкин открыл нам русский язык, то Маршак — проводник в мировую литературу. Он пропустил через себя множество культурных кодов и отфильтровал самое доброе и ценное. Кстати, по сказке есть очень хороший мультфильм. 0+

3. А.Н. Толстой. «Золотой ключик, или приключения Буратино». Вместо литературной обработки излишне поучительного итальянского Пиноккио, у Толстого получилась своя авантюрная история. С самого начала Буратино окунается в товарно-денежные отношения, продает куртку, покупает азбуку; потом продает и ее… В итоге у него оказывается 5 золотых и начинаются настоящие приключения. Страна Дураков и Поле Чудес уже давно в нашем культурном коде. Оценивайте риски, прежде чем «зарыть» свои честно заработанные сольдо. 0+

4. Николай Носов. «Незнайка на луне». Книга для младших школьников, при этом в ней простым языком описываются такие экономические явления, как торговля ценными бумагами, функционирование акционерных обществ, продакт-плейсмент и многие другие. Сейчас бы это назвали edutainment, то есть образование и развлечение «в одном флаконе». 6+

5. Энид Блайтон. «Приключения Нодди в игрушечном городе». Принципы экономики для самых маленьких. Простой язык, отлично подойдет для знакомства с базовыми вещами. Ребенок задумается – откуда у папы и мамы дом, машина и прочие блага. Нодди – еще и хороший пример детям, не такой как Незнайка или Буратино, но также без приторной назидательности. У писательницы есть еще известная сказка про утенка-авантюриста Тима. 7+

7. Эдуард Успенский. «Трое из Простоквашино». Это кладезь экономической грамотности. Мальчик дядя Федор начинает самостоятельную жизнь. Ему вместе с Матроскиным и Шариком приходится решать много хозяйственных вопросов: Где взять денег? Брать ли в долг? Как распоряжаться деньгами с умом? Экономить или нет? В том числе и касающихся взаимоотношений с государством (история про корову и теленка). Все помнят цитату «чтобы продать что-нибудь ненужное – надо сначала купить что-нибудь ненужное». А также – что не за каждого мальчика дают велосипед. Здесь много разных финансовых стратегий и можно разбирать их с детьми. 6+

7. Джон Р.Р. Толкиен. «Хоббит». Привычка совать везде свой нос приводит Бильбо Бэггинса к тому, что хоббиту подворачивается интересная сделка. Но на пути к ее исполнению лежит множество препятствий и нужно проявлять не только отвагу, но и смекалку, вести переговоры, поддерживать репутацию и принимать нестандартные решения. В конце пути Бильбо предстоит улаживать юридические вопросы. Но не будем спойлерить. 12+

Это были топ-7 книг для самых маленьких, а здесь – столько же более серьезных.

1. Леонид Соловьев. «Повесть о Ходже Насреддине. Возмутитель спокойствия». Возможно, вы встречали фразу «или ишак, или падишах». Так это оттуда. Одна из любимых книг, кстати, не только моя, но и моего товарища Антона Табаха. В «Ходже», кроме историй об увлекательных похождениях восточного «Робин Гуда», заложены основы составления бизнес-планов, продаж, оценки, биржевых сделок и аналитического подхода. Из восточных историй для детей также стоит почитать сказку про Али-бабу и сорок разбойников. 12+

2. Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Том Сойер – необычайно предприимчивый и изобретательный парень. Известная история с покраской забора может быть иллюстрацией основ бизнеса и найма сотрудников. Твен, кроме книг, известен не только своими цитатами в интернете. Он был одним из первых, кто купил пишущую машинку и отправлял в издательство «печатные» рукописи… причем печатал их, как вы понимаете, не он сам. 6+

3. Марк Твен. «Янки при дворе короля Артура». Популярная сейчас тема «попаданцев», а на самом деле сатира, показывающая, как устроены социум и экономика. Хэнк Морган пытался заставить общество перепрыгнуть через несколько веков, внедрив телефоны, велосипеды и даже биржу, на которой рыцари могли играть вместо турниров, но что-то пошло не так… Перевел роман Николай Корнеевич Чуковский, сын того самого Чуковского (который, кстати, перевел Т. Сойера). 12+

4. Александр Дюма. «Граф Монте Кристо». Здесь и финансы, и работа с информацией – инсайды, ОФЗ, биржевые спекуляции, манипуляции рынком, страховой бизнес. По книге снято около 30 фильмов. Псевдоним графа выбран по названию острова, но означает еще и «Голгофа», что говорит о его возмездии. Вот только все ли его дела праведны… Творческий вопрос для повзрослевших детей. 16+

5. Джек Лондон. «Мартин Иден». Д. Лондон – топовый романист начала 20 века, это как сейчас звезда известной соцсети. Роман «Мартин Иден», вероятно, самый сильный, т. к. по сути это автобиография. Иден, как и Лондон, выходец из низов, добившийся всего своими усилиями. Самообразование, характер и работа над собой помогли герою построить успешную карьеру писателя, только принесло ли это счастье? 16+

6. Жюль Верн. «Таинственный остров». Верн месте с Лондоном входили в пятерку самых издаваемых в СССР писателей. Увлекательный роман, о том, как практически из ничего на необитаемом можно острове организовать целую колонию-поселение. Конечно не без некоторой доли «везения». В отличие от романа Дефо, здесь целых пять «робинзонов» с различными хорошо прокачанными навыками. Первая версия романа кстати называлась «Дядя Робинзон». До его написания Верн работал маклером на Парижской бирже. А идею всей трилогии о Капитане Немо, которую завершает «Таинственный остров», Жюлю Верну подарила Жорж Санд. 12+

7. Илья Ильф и Евгений Петров. «Двенадцать стульев». Про эту книгу вряд ли можно написать одним абзацем. Кто-то называет его классическим плутовским романом, а кто-то – «энциклопедией» эпохи. Роман сразу разошелся на цитаты и имел такое же значение для нашей страны в 20 веке, как «Горе от ума» в 19-м. Оба были написаны в 20-е гг, интересно родится ли сейчас схожее по силе произведение? В первую очередь, показывает переходную эпоху НЭПа, отличительной чертой которой являлась бурная предпринимательская активность. Цензуре не были по нраву слишком живые и яркие образы «нэпманов». Сюжет «Двенадцати стульев» Ильфу и Петрову подал брат Петрова – отечественный «Дюма-отец» Валентин Катаев. Он же поначалу и возглавлял работу над романом, но подопечные в итоге прекрасно справились без него. 12+

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