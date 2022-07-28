Тяжело жить в стране, где ты просто должен всем, а тебе – никто

Очень мне нравится позиция некоторых чиновников, которые считают, что государство никому ничего не должно, а вы там как-нибудь сами. Буквально накануне вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в ходе встречи с жителями на проблему отсутствия школы в одном из микрорайонов ответила, что это только выбор людей – рожать, и никто не виноват, что отцы детей работают далеко и не в состоянии отвезти ребенка на учебу в другое место.

Интересное дело получается. В среднем, лет с 20 мы начинаем платить НДФЛ и прочие налоги (которые, к слову, также должны идти на строительство и ремонт школ). Мужчины с 18 лет отправляются в армию – «отдавать долг Родине». Складывается впечатление, что россияне должны всем и каждому просто по факту рождения здесь. А им никто ничего не должен.

Проблема нехватки школ существует везде, но решают ее по-разному. В Сургуте, например, организовали подвоз детей из тех микрорайонов, где нет учебных учреждений. А таких микрорайонов, между прочим, на 2021 год было целых восемь штук. И, представьте себе, никто не обломался. Бюджет Сургута меньше краснодарского (35 млрд против 43), однако наши власти почему-то находят способы выхода из сложившейся ситуации.

В целом и общем, винить граждан и пытаться переложить с больной головы на вторую такую же как минимум нечестно и глупо. Как власть, вы должны взять ответственность на себя и постараться удовлетворить запрос людей, а не отказываться от своих прямых обязанностей.