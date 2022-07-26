Перспективы авиаотрасли в России туманны

Президент России Владимир Путин, вернувшись из Ирана, собрал экономическое «политбюро» и поручил готовить страну к долгой изоляции. На совещание были приглашены пять человек: глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Максим Орешкин, глава ВТБ Андрей Костин и руководитель «Роснефти» Игорь Сечин.

Судя по высказываниям этих высокопоставленных чиновников на протяжении последних пяти месяцев, никто из них заранее не знал о масштабах предстоящей спецоперации в Украине. Иначе были бы сделаны запасы запчастей для добывающего оборудования, станков, самолетов и др.

В стране схлопываются целые отрасли. Больше всего пострадал автопром – сборка новых легковых автомобилей сократилась на 97 процентов, выпуск тепловозов и электровозов – на 60 процентов, а производство пассажирских самолетов фактически остановилось.

Впрочем, из последних кадровых назначений можно сделать вывод, что руководство страны верит в успех импортозамещения в условиях глубокой изоляции (о чем свидетельствуют недавнее повышение Дениса Мантурова, тяготеющего к плановой экономике, до звания вице-премьера).

Хотя Росавиация с мая и приостановила публикацию статистики авиаперевозок, по косвенным показателям можно судить об ухудшении состояния в отрасли. Согласно данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), российские авиакомпании по итогам I квартала получили рекордный за восемь лет убыток от операционной деятельности в 61,1 млрд рублей. И с каждым днем ситуация продолжает ухудшаться.

Важно: именно в летний период российские авиакомпании зарабатывают деньги в связи с сезоном отпусков, но в этом году они лишены такой возможности. Из-за закрытого авиасообщения в Европу, например, «Уральские авиалинии» терпят большие убытки и начинают сокращать персонал. Но закрыта не только Европа. Из-за угрозы ареста самолетов российских авиакомпаний до сих пор не восстановлено авиасообщение по таким популярным направлениям, как Таиланд, Индия, Мексика.

Но и это еще не все. Выпадающий пассажиропоток российских авиаперевозчиков из-за 11 закрытых аэропортов на юге страны составит 19,1 млн человек в 2022 году. Такая оценка содержится в презентации Минтранса. Ограничение с 24 февраля многократно продлевалось, сейчас – до 30 июля. В связи с этим, например, S7 Airlines не планирует продавать авиабилеты в эти аэропорты до марта 2023 года.

Если сейчас все так плохо, то что будет зимой?

На прошлой неделе произошли в одно и то же время, как мне кажется, два взаимосвязанных события. Сначала ЕС ослабил санкции для российских авиакомпаний в части поставки продукции, отсутствие которой может влиять на безопасность полетов. Детали Еврокомиссия разъяснит на этой неделе.

Росавиация в ответ разрешила полеты самолетов Boeing 737 MAX над своей территорией. Но речь пока не идет о повторной сертификации самолетов данного типа в России. Здесь выгодоприобретателями являются турецкие и арабские авиакомпании, которые теперь могут летать в Россию на более экономичных самолетах. Радует, что диалог на уровне авиационных властей продолжается, и стороны могут договариваться по важным вопросам.

Представим будущее наших авиакомпаний в условиях длительных санкций.

Во-первых, российским авиакомпаниям стоит ожидать длительные судебные процессы со страховыми компаниями, представляющими интересы лизингодателей. Возьмем, к примеру, крупнейшую частную авиакомпанию S7 Airlines. У нее в операционном лизинге находятся 17 самолетов Embraer 170, которые принадлежат ирландской AerCap. Эти самолеты производства 2004-2006 годов, и они не нужны лизинговой компании. Это страховой случай, и AerCap выгоднее получить финансовую компенсацию по факту хищения самолетов.

У S7 Airlines не только эти 17 самолетов, но и весь остальной флот состоит из самолетов западного производства и находится в операционном лизинге, поэтому ей придется выплатить все компенсации и неустойки по лизинговым контрактам и выкупить самолеты по оценочной стоимости на конец марта, когда вступили в действие санкции ЕС против российских авиакомпаний. А это может означать высокую вероятность банкротства российского авиаперевозчика. Сумма всех исков может составить до $1 млрд. Для сравнения, «Трансаэро» обанкротилась, когда ее долг составлял всего $160 млн. Вполне возможно, что будет реализован именно этот сценарий, а авиакомпания перезапустится под свидетельством эксплуатанта авиакомпании Globus и под другим названием.

Во-вторых, неизбежна разборка самолетов на запчасти для поддержания парка летающих самолетов. Но такое решение поддержит авиаперевозки в России не более 5 лет.

В-третьих, некоторые авиакомпании попытаются сменить владельца и зарегистрировать свой бизнес в другой стране, как, например, это пытается сейчас сделать Air Bridge Cargo путем создания совместного предприятия по грузовым перевозкам с Etihad Airways. Если удастся договориться с российским правительством и Бермудскими авиационными властями, то флот Boeing 747-8F Air Bridge Cargo перебазируется в Шарджу.

А вот «Аэрофлоту» можно не переживать за свое будущее: после недавнего размещения акций авиакомпания фактически превратилась в государственную с долей 74 процента.

Представим, что ситуация между Россией и Западом нормализовалась; это не означает, что сразу же возобновится авиасообщение. Если ЕС откроет свое небо для российских самолетов, то пройдет как минимум полгода, прежде чем первый самолет российской авиакомпании сможет приземлиться в аэропорту Европы. Что касается Лондона, то прямых полетов туда из России вообще не предвидится длительное время, потому что у «Аэрофлота» отобрали все его слоты и отдали другим авиаперевозчикам.

Почему? Всем российским авиакомпаниям и организациям по ТО и Р предстоит заново подтверждать свою компетенцию и повторно проходить сертификацию по нормам EASA и других авиационных властей; процесс этот может занять от трех месяцев до нескольких лет. А чтобы авиакомпанию удалили их «черного списка ЕС для небезопасных авиакомпаний», потребуется как минимум полгода.

Теперь обратимся к прогнозу, сделанному Boeing для России.

Американская авиастроительная корпорация заявила, что не будет продавать самолеты в Россию в ближайшие 20 лет. «Для нас это нецелевой рынок», – заявил вице-президент американской компании по коммерческому маркетингу Даррен Халст. До 2041 года Boeing планирует поставить заказчикам 41,2 тысячи самолетов, говорится в карте поставок. Годом ранее эта цифра была выше – 43,6 тысячи. Большую часть выпавших из прогноза самолетов (1500) компания собиралась передать в Россию.

Я бы не был столь категоричным на месте нынешних руководителей Boeing, ведь это частная компания, нацеленная на получение прибыли. И если политическая ситуация внутри России изменится, то Boeing снова обратит свой взор на Россию. В нынешних реалиях нельзя планировать на 20 лет вперед, это нам показал пример пандемии Covid-19, кардинально изменивший планы всех участников отрасли. К тому же, сейчас наметился четкий тренд на проектирование самолетов на электрической тяге, а в качестве основных видов топливо рассматриваются биотопливо (SAF) и водород. Такие самолеты вряд ли будут востребованы в России в следующем десятилетии, так как российское правительство делает ставку на традиционную энергетику.

Что же российский авиапром?

Надежд мало, пока одни обещания. И хороших новостей нет. А тут еще Китай на днях «попросил» Россию из совместного проекта широкофюзеляжного CR-929. Китайские СМИ сообщают, что проект находится под угрозой из-за усиливающихся разногласий между партнерами по поводу того, как они будут распределять прибыль, и возможного участия в проекте западных компаний. Россия недовольна тем, что Китай хочет пригласить западные компании принять участие в проекте стоимостью $ 50 млрд.

Одна из ключевых причин заключается в том, что Пекин надеется, что пассажирский самолет CR-929 будет соответствовать западным нормам летной годности. Широкофюзеляжный самолет предназначен для полетов в Европу и США, поэтому, по мнению китайской стороны, было бы лучше выбрать некоторые ключевые компоненты, разделив заказы с европейскими и американскими производителями. Например, Пекин хочет использовать американские двигатели и немецкое шасси, в то время как Россия настаивает на использовании систем и изделий собственной разработки, несмотря на плохие показатели надежности.

CR-929 – планируемый дальнемагистральный 280-местный самолет, разрабатываемый Шанхайской корпорацией коммерческих самолетов Китая и российской ОАК.

Пока, глядя на отечественную авиацию, на ум приходит только фраза великого комбинатора: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих».