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​Пришли другим путём

В России неожиданно наступает век осознанного потребления

​Пришли другим путём
Фото pixabay.com

Любопытно наблюдать за тем, как наша страна вслед за западным миром приходит к некоторым решениям об экологии, осознанном потреблении, бытовой энергоэффективности (над чем у нас обычно было принято потешаться), но совершенно окольными путями.

Новость. В правительстве России предложили ввести продуктовую благотворительность – мол, торговые сети постоянно выбрасывают еду с подступающим сроком годности (хотя многие из нас вспомнят десятки случаев обнаружения еды за пределами этих сроков на прилавках, ну да ладно). А ведь можно было бы передавать ее нуждающимся. Только нужно придумать, как это утрясти с налоговой – по нынешним правилам, ритейлерам проще списывать продукты и выбрасывать их, чем кому-то отдавать в руки.

Первое, что хочется сказать – какие же там сидят бесподобные ханжи. В течение многих лет они ограничивали поступления качественных и недорогих продуктов из соседних стран, а то, что просачивалось – давили тракторами. А теперь озаботились благосостоянием граждан и сохранением плодов труда рук человеческих.

Ну да ладно. Дело в любом случае правильное, хорошо бы реализовать. Но вообще есть интересный опыт, который было бы полезно перенять. Родом он из Германии, где проблема foodwaste (или бессмысленной растраты продуктов) обсуждается уже давно. И там придумали специальное приложение, которое называется TooGoodToGo, что можно с учетом контекста перевести как «Слишком хорошее, чтобы выбрасывать».

Известно, что разнообразные кафе, рестораны, кофейни, пекарни, супермаркеты ежедневно выбрасывают массу хорошей еды. Условно – какой-нибудь бургер, который сделали с утра, но его так никто и не купил к закрытию – во многих местах внутренние правила требуют просто его утилизировать. С точки зрения поддержания высокого статуса отдельной кофейни это может быть нормально – так она гарантирует, что продает исключительно свежайший продукт. Но с точки зрения разумного потребления – это жуть.

Так вот, при помощи этого приложения заведения общепита и кулинарии супермаркетов за символическую цену «сливают» ту продукцию, которая в ином случае просто отправится на свалку. И им приятно – хоть какой-то плюс к доходам вкупе с более осознанным экологическим поведением. И народу удобно – можно перехватить неплохую еду с хорошим дисконтом.

Что-то мне подсказывает, что в России актуальность развития подобных механизмов если еще не назрела, то очень скоро придет. Вместе с раздельным сбором мусора и его вторичным использованием, магазинами секонд-хенд, теплой одеждой дома вместо лишних градусов в батареях ЖКХ и многое-многое другое. Новая реальность.


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Сегодня в 14:42, просмотров: 90, комментариев: 0
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