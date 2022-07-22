Эволюция заборов в Сургуте идет 50 лет, и должна привести к их устранению

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов высказался на тему последнего выпуска «О чем говорят» про «заборчиковую политику» Сургута. Приводим его мнение.

Эволюция заборостроительства Сургута происходит уже почти пятьдесят лет. Были времена, когда в городе не было ни одного металлического забора. Домохозяйства ограждали свою территорию со стороны улицы деревянными заборами, палисадники перед домами штакетниковыми ограждениями. Все согласно СНиПа при строительстве индивидуального жилого дома, разработанного в послевоенные годы и утвержденные самим Сталиным.

А раз дома из дерева, заборы и ограждения тоже из дерева. Общественные пространства ограждали штакетником. Все эти ограждения можно было красить и подкрашивать в любой цвет. Все было миленько, чистенько и скромненько.

Эпоха металлического заборостроительства в Сургуте началась с приходом нефтяников. У них труб разного диаметра было как грязи, ибо «Центральная трубная база» ПО «СНГ» на Белом Яру принимала сотни тысяч тонн труб разного диаметра, и было много неликвида. Его и использовала ЖКК нефтяников для благоустройства территории поселка, а потом и всего города.

Такие мощные ограждения из труб стали элементом благоустройства и микрорайонах Энергетиков, Строителей и Геологов. В тот период это было позитивное явление. Появились первые газоны, первые посадки деревьев, и их надо было оберегать и прежде всего от автомобильной техники, которая была обычным явлением в микрорайонах города того времени.

В конце 70-х началась реконструкция существующих трубных ограждений в городе, когда ПАО «Сургутнефтегаз» стал применять свои фирменные ограждения, которые опять же стали прогрессом. Ибо стали убирать те массивные ограждения из труб, которые уже не удовлетворяли новому облику города. С покраской этих заборов проблем не возникало. До Ильи Варламова, по крайней мере.

Приехал этот урбанист и всех научил, как красить заборы. А потом и начались эксперименты. С розового на черный, а теперь и на серый. Ерунда получилась. На самом деле современный тренд, основанный на вновь введенных Минстроем нормативах благоустройства (покажите норматив, что заборчики нужны или они теперь не обязательны) требует ликвидировать «заборчики Варламова» или «оградки Шувалова» как класс.

Для этого нужно произвести ревизию всех «заборчиков» и «оградок» Сургута и за один сезон их демонтировать. Все. И надо будет посмотреть через год, что изменится и изменится ли что-то вообще. Кстати, городские власти любят что-то сносить. Так вот здесь как раз есть повод создать в недрах администрации дополнение к существующей условной программе сноса аварийного и ветхого жилья (что очевидно) и продавленной вопреки мнения общественности программе сноса исторического наследия города (как «Аврора» и железнодорожный вокзал) еще и «Программу сноса заборчиков и оградок». Польза от нее будет очевидна и обсуждению не подлежит.