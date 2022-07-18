В Сургуте продолжаются массовые убийства… деревьев и зелёных насаждений

Не прошло еще и нескольких месяцев с того момента как выяснилось, что была срезана «Аллея предпринимателей». И вот очередной варварский акт.

В Сургуте на придомовой территории жилого дома по адресу: ул. Дзержинского,12 были спилены несколько крупных деревьев: березы, в обхвате ствола более 50 сантиметров и высотой более десяти метров. Данные деревья были посажены более 30 лет назад.

Что произошло в нашем городе: в нем высадился десант манкуртов-вредителей? Почему так варварски относятся к зеленым насаждениям? Чтобы в Сургуте выросло взрослое дерево, нужно минимум 20-30 лет. Почему так происходит? Почему так легко спиливаются ради решения каких-то хозяйственных вопросов? Создается ощущение, что мы живём в зелёном оазисе, где деревья словно по мгновению волшебной палочки растут за пару лет. Но это, к сожалению, не так.

Много вопросов по варварской спилке деревьев у дома №12 по улице Дзержинского, хочется получить ответы.

Кто выдал такое варварское распоряжение о спиливании деревьев?

Почему оно не согласовывается с жителями?

Почему нельзя было провести ремонтные работы без спиливания деревьев?

Кто несёт ответственность за спил этих деревьев?

Кто и как будет восстанавливать деревья, и в какие сроки?

Официальное обращение в органы власти уже отправлено.