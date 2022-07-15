Технологический суверенитет возможен только в случае отката в развитии

У нас новый вице-премьер, который будет курировать промышленность и импортозамещение – Денис Мантуров. Он выступил с некоторыми тезисами в Госдуме. Пожалуй, ключевое словосочетание там – технологический суверенитет. Так и сказано: «Нужно осуществить поворот от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», конкретно – в энергетике, продовольствии, химии, транспортном машиностроении, микроэлектронике.

Например, по словам Мантурова, в стране предполагается возродить производство в электронном машиностроении, вытеснить импортную технику и оборудование, самостоятельно создать все, что необходимо для газификации. Анонсировано импортоопережение (какое новое слово!) в сфере медицинских препаратов. Появится аналог препарата от спинальной мышечной атрофии, который окажется в разы дешевле швейцарского.

Вообще вопросов к этим планам гигантское количество, но я бы их обобщил под одним. Когда Россия была встроена в мир, имела много денег и возможностей, и даже была не под санкциями, мы ничего из вышеперечисленного не сделали. А теперь с чего вы решили, что, когда денег и связей с миром станет меньше, все обязательно получится?

Можно, конечно, попробовать откинуться лозунгами, типа «если русского прижмут к стенке – он ого-го что сделать может». Может. Но есть проблема: какая бы у человека ни была мотивация, он не соберет Tesla в сарае. Точнее, соберет какое-то подобие Tesla, и этим даже весьма насмешит жителей интернета, которые это расхватают на мемы, но дальше дело вряд ли продвинется.

Потому что современная техника и технологии – мягко говоря, сложнее, чем то, что делал Советский Союз. И даже если предположить, что вообще все представленное в современном мире оборудование мы сможем «цап-царап», и даже сможем адаптировать и производить у себя (спойлер – этого не будет, не сможем ни украсть, ни делать по-своему), то нужно будет подождать буквально десяток лет, и снова окажемся в Каменном веке. Не потому, что все придет в упадок. А потому, что весь остальной мир на огромной скорости продвинется дальше, а мы будем тихонечко пытаться ползти вперед.

Достигнуть технологического суверенитета можно только одним способом – примитивизацией. Это как если вы вместо похода в магазин за продуктами будете выращивать их у себя на огороде, вместо туалетной бумаги использовать растущий рядом лопух (зимой, правда, плохие новости будут), одежду делать из крапивы, а обувь – из бересты. Будете в полном технологическом суверенитете – но нужна ли вам такая жизнь?

Конечно, я сейчас утрирую. И действительно, наша страна вполне может много чего производить и обеспечивать себя самостоятельно. Но давайте посмотрим правде в глаза – ни о каком прогрессе речи уже не пойдет. Будут лозунги, красивые отчеты, но не развитие. К сожалению.